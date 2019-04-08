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AGİT Dönem Başkanı Lajcak Kazakistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:29 | Son Güncelleme

Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov: -"Görüşmeler sonucu ülkelerimiz arasındaki diyalogu her düzeyde yoğunlaştırma ve iş birliğinin sistematik bir şekilde güçlendirilmesiyle ilgili çabalara devam ettirmekte anlaştık" - AGİT Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak: -"Terörizmle mücadele, çevrenin koruması, bölge güvenliği, ekonomik iş birliği ve Afganistan konularında bölgesel iş birliğindeki yeni dinamiği gözlemlemekten mutluyuz"

NUR SULTAN (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ile görüştü.

Lajcak, çalışma ziyareti için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Atamkulov ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından iki bakan basın açıklaması yaptı.

Atamkulov, görüşmede AGİT'in mevcut gündemi ve Kazakistan ile olan iş birliğinin mevcut durumu ve geleceği konularının yanı sıra Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Avrasya bölgesinde güvenliğin sağlanmasına yönelik girişimi konularını ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede 2020'de yapılacak Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın organizasyon planını değerlendirdiklerini ifade eden Atamkulov, Kazakistan ile Slovakya ilişkilerindeki güncel konularında fikir alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Atamkulov, "Görüşmeler sonucu ülkelerimiz arasındaki diyalogu her düzeyde yoğunlaştırma ve iş birliğinin sistematik bir şekilde güçlendirilmesiyle ilgili çabalara devam ettirmekte anlaştık." diye konuştu.

Lajcak da Kazakistan'ın 2010'da AGİT dönem başkanlığını başarıyla yaptığını ve o dönemde imzalanan belgelerin bugüne kadar etkinliğini kaybetmediğini söyledi.

Kazakistan'ın Orta Asya bölgesindeki aktif ve yapıcı rolünü desteklediklerini dile getiren Lajcak, "Terörizmle mücadele, çevre koruması, bölge güvenliği, ekonomik iş birliği ve Afganistan konularında bölgesel iş birliğindeki yeni dinamiği gözlemlemekten mutluyuz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AGİT Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak

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