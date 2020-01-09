AGİT Dönem Başkanlığını Arnavutluk üstlendi

Rama, Arnavutluk’un 3 temel konu üzerine yoğunlaşacağını belirterek, öncelikli olarak AGİT’in ortak yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği, halihazırda gerçekleştirilememiş taahhütler yerine getirilmeden yeni bir taahhütte bulunmanın doğru olmadığını aktardı.

Helsinki Nihai Senedinde yer alan prensiplerin hala güncelliğini koruduğunu ve söz konusu prensiplerin hayata geçirilmesinin Arnavutluk için önemli olduğunu vurgulayan Rama, ülkesinin dönem başkanlığında "Taahhütlerimizi birlikte gerçekleştirelim" sloganını kullanacaklarını söyledi.

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, AGİT Dönem Başkanlığını üstlenen ülkesinin en önemli öncelikleri arasında hoşgörünün korunması ve ayrımcılıkla mücadele olduğunu söyledi.

İkinci olarak AGİT bünyesinde yer alan önemli araçların yeterince iyi kullanılmasına odaklanacaklarını dile getiren Rama, son olarak ise diyalog ve 57 üye ülkenin ortak yaklaşımlarını göz önünde bulundurarak hareket edeceklerini aktardı.

- Ukrayna'ya ziyaret

Rama, Ukrayna’nın içinde ve çevresinde yaşanan krizin Avrupa için en önemli güvenlik sınaması olduğunu vurgulayarak, bölgedeki Özel Gözlem Misyonunun çok önemli olduğunu ve Minsk Anlaşması'nın tam olarak uygulanması için çalışacaklarını, bu anlamda ilk ziyaretini Ukrayna’ya gerçekleştireceğini ifade etti.

AGİT bölgesindeki çatışmaların çözüme kavuşturulmasının Arnavutluk’un dönem başkanlığı süresince öncelikli konuların başında yer alacağını belirten Rama, Dağlık Karabağ ve Transdinyester sorunlarına dikkati çekti.

- AGİT'e ait kurumların iyi kullanılması vurgusu

Rama, medya ve düşünce özgürlüğünün korunması, kadına şiddetin önlenmesi, iyi yönetişimin sağlanması için AGİT bünyesinde yer alan kurumların verimli bir şekilde kullanılmasının önemine işaret ederek, söz konusu araçların organize suç, insan kaçakçılığı, aşırıcılığın yol açtığı şiddet ve siber saldırılarla mücadelede de önemli rol oynadığının altını çizdi.