HABER

AGİT Gayri Resmi Bakanlar Toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 20:28 | Son Güncelleme

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak Slovakya’nın AGİT başkanlığında gerçekleştirilen Gayriresmi Bakanlar Toplantısı sona erdi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Slovakya’da düzenlediği Gayriresmi Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak Slovakya’nın AGİT başkanlığında gerçekleştirilen Gayriresmi Bakanlar Toplantısı sona erdi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın Slovakya’da düzenlediği Gayriresmi Bakanlar Toplantısı sona erdi. Dönem Başkanı Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak Slovakya’nın AGİT başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında, toplantıya dair açıklamalarda bulundu.
Lajcak, gayri resmi formatta düzenlenen toplantının daha rahat bir diyalog ortamı oluşturduğunu, katılımcıların karşılıklı, özgürce fikir alışverişinde bulunduklarını, bu nedenle toplantının çok verimli geçtiğini dile getirdi. Dışişleri bakanları olarak ciddi bir sorumluluk üstlendiklerini, insanların kendilerinden sorunlara ilişkin çözümler bulmalarını beklediğini kaydeden Lajcak, “Bizler problemleri gözlemleyen ya da sorunlara taraf olan kişiler değiliz. Problemlerin çözüme kavuşturulması için insanlar bize bakıyor, bizden beklenti içerisindeler. Biz bu sorumluluğumuzdan kaçamayız” dedi.
Sorunların bir günde düzeltilemeyeceğini belirten Lajcak, ancak sorunların çözümü için gerekli olan siyasi çabanın gösterilmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.
AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger de AGİT’in ortak sorunların çözümüne ilişkin önemli bir diyalog platformu olduğunu kaydederek, teşkilatın işlevselliğinin arttırılması için ekonomik ve insani iş gücüyle desteklenmesi gerektiğini söyledi.
Greminger toplantının çok yapıcı bir ruha sahip olduğunu ifade ederek, “Açık diyalog, sorunları çözmek ve geleceği inşa etmek için birlikte çalışmayı sağlayacak en önemli unsurdur” ifadelerini kullandı.
Greminger ayrıca, AGİT’in çatışmalı bölgelerde yaşanan sorunları giderme adına ortaya koyduğu siyasi çabanın önemine işaret etti.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Meclis’te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)Meclis’te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)
TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi belli oldu

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

İBB Başkanı İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

Bahçeli'nin özel kaleminden Meral Akşener'e cevap

Bahçeli'nin özel kaleminden Meral Akşener'e cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

AK Parti'den 'Başkanlık Sistemi' açıklaması: Rötuşlar yapılabilir

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Mehmet Özhaseki'den yeni partiyle ilgili flaş açıklama!

AK Partili isimden flaş yeni parti açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.