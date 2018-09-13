AGİT Genel Sekreteri Greminger Gürcistan'da

TİFLİS (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger, resmi ziyaret için geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te temaslarda bulundu.

AGİT Genel Sekreteri Greminger önce Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, basına kapalı görüşmede, Gürcistan-AGİT arasındaki mevcut iş birliği ve ikili ilişkiler ele alındı.

Zalklaiani ve Greminger'in, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya'daki gelişmeleri ve Gürcistan ile Rusya arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesinde AGİT'in rolünü masaya yatırdığı bildirildi.

Greminger daha sonra hükümet binasında Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadzde ile bir araya geldi. Buradaki görüşmede de Bakhtadze'nin Greminger'e Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne ilişkin bilgi verdiği kaydedildi.

Greminger, Tiflis ziyareti kapsamında Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili tarafından da kabul edilecek.

