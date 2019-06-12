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AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'i kabul etti - Çavuşoğlu: - "Türkiye, AGİT'in kurucu ve katılımcı üyesidir. Ülkemizde, AGİT yükümlülükleri ve prensiplerinin gerçekleşmesi adına özel bir önem atfediyoruz"

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye, AGİT'in kurucu ve katılımcı üyesidir. Ülkemizde, AGİT yükümlülükleri ve prensiplerinin gerçekleşmesi adına özel bir önem atfediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir'i makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Çavuşoğlu, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ileterek, "Türkiye, AGİT'in kurucu ve katılımcı üyesidir. Ülkemizde, AGİT yükümlülükleri ve prensiplerinin gerçekleşmesi adına özel bir önem atfediyoruz. Hem insan hakları bağlamında hem de ifade hürriyeti ve ifade hürriyetinin bir alt başlığı olan basın özgürlüğü ve çoğulcu basının ülkemizde yaşamını sürdürmesi ve etkinlik kazanması için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak sizin fikirleriniz bizim için değerli. Bunları mutlaka nazarıitibara alacağız." dedi.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi Harlem Desir de kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti iletti.

Desir, ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Komisyonunuzun yapmış olduğu çalışmaların, yasama organının ifade ve basın özgürlüğü ile ilgili standartların yerine getirilmesi ve güçlendirilmesi yönünde önemli bir rol oynadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kabul, basına kapalı devam etti.

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AGİT hakan çavuşoğlu Harlem Desir insan haklarını inceleme komisyonu Kabul

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