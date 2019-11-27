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AGİT, Özbekistan'daki seçimleri 300 gözlemci ile izleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 14:00 | Son Güncelleme

AGİT, Özbekistan'daki seçimleri 300 gözlemci ile izleyecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Özbekistan'da 22 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerine tam teşekkülü gözlemci misyonu gönderecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı 1. Yardımcısı İlham Nematov, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu seçim gözlem heyeti başkanı Kaetana de Zulueta Outram ile bir araya geldi.

Seçimlere hazırlık ve seçim sürecinde Özbekistan ile AGİT gözlem heyeti arasında iş birliğinin ele alındığı görüşmede taraflar, AGİT, Dünya Seçim Organları Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) önerileri doğrultusunda geliştirilen, siyasi partilerin statüsünü ve rolünü güçlendirmeyi, kotaları kaldırmayı, vatandaşların oy haklarını korumayı ve birleşik elektronik seçmen kütüğü oluşturmayı öngören Özbekistan'ın yeni seçim yasasının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede Outram, AGİT'in Özbekistan'daki parlamento seçimlerini izlemek için yaklaşık 300 gözlemci görevlendirmeyi planladığını, bu gözlemcilerin ülkenin tüm bölgelerinde çalışmalar yapacağını söyledi.

AGİT, Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçimlerinde Özbekistan'a sınırlı seçim gözlem heyeti göndermişti.

Özbekistan'da 22 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerinde ülkedeki beş parti tarafından aday gösterilen 750 aday, parlamentodaki 150 sandalye için yarışacak.

Yaklaşık 20 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimlerde iki milyon kişi de ilk kez sandık başına gidecek. Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına sunma hakkını elde edecek. Ülke genelinde 150 ayrı seçim bölgesinde 10 bine yakın sandık kurulacak.

Aralık 2014'te yapılan son parlamento seçiminde 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 52, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, Halk Demokrat Partisi 27, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 20 ve Özbekistan Ekoloji Partisi 15 sandalye kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özbekistan parlamento seçimleri

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