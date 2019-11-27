AGİT, Özbekistan'daki seçimleri 300 gözlemci ile izleyecek

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Özbekistan'da 22 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerine tam teşekkülü gözlemci misyonu gönderecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı 1. Yardımcısı İlham Nematov, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu seçim gözlem heyeti başkanı Kaetana de Zulueta Outram ile bir araya geldi.

Seçimlere hazırlık ve seçim sürecinde Özbekistan ile AGİT gözlem heyeti arasında iş birliğinin ele alındığı görüşmede taraflar, AGİT, Dünya Seçim Organları Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) önerileri doğrultusunda geliştirilen, siyasi partilerin statüsünü ve rolünü güçlendirmeyi, kotaları kaldırmayı, vatandaşların oy haklarını korumayı ve birleşik elektronik seçmen kütüğü oluşturmayı öngören Özbekistan'ın yeni seçim yasasının önemine dikkat çekildi.

Görüşmede Outram, AGİT'in Özbekistan'daki parlamento seçimlerini izlemek için yaklaşık 300 gözlemci görevlendirmeyi planladığını, bu gözlemcilerin ülkenin tüm bölgelerinde çalışmalar yapacağını söyledi.