AGİT Ukrayna’da Savaş Suçlarıyla İlgili Delil Buldu

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) uzmanlarından oluşan bir grup Ukrayna’daki çalışmalarının ilk sonuçlarını açıkladı. Raporda ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil bulunduğu belirtildi.

AGİT’in geçen ay üye 57 ülkeden 45’inin katılımıyla oluşturduğu inceleme heyeti, savaş suçları dahil Rusya’da işlenen olası suçları ele alıyor. Heyetin bir görevi de bu bulguları uluslararası mahkemeler gibi kurumlarla paylaşmak.

Raporda, heyetin uluslararası insancıl hukukta ihlal olarak değerlendirilebilecek açık bir davranış biçiminin olduğu kanısına vardığı bildirildi. Raporda Rusya’nın orantılı davranılması ve okullar ile hastanelerin ayrı tutulması gibi konularda gerekli önlemleri almakta başarısız olduğu kaydedildi.

Raporda Moskova inkar etmesine rağmen 9 Mart’ta Mariupol kentinde Doğumevi ve Çocuk Hastanesi’ne düzenlenen saldırıyı Rusya’nin düzenlediği ve saldırının sorumlularının savaş suçu işlediği belirtildi.

Ayrıca 300 kişinin öldüğü belirtilen Mariupol Drama Tiyatrosu’na 16 Mart’ta yapılan saldırının da savaş suçu olduğu kaydedildi.

AGİT heyeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının tek başına sivil bir nüfusa yönelik yaygın veya sistematik saldırı olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ise karar verilemediğini açıkladı. Cinayet ve tecavüz gibi suçlar uluslararası hukukta insanlığa karşı suç kabul ediliyor.

Ancak raporda bazı şiddet içeren eylemlerden oluşan örgünün uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği belirtildi. İşgal sırasında sık sık kayıtlara geçen hedefli infazlar ve sivillerin zorla kaçırılması ya da alıkonulması gibi durumların bu kapsama girebileceği ifade edildi.

Raporda ‘‘Bu tür her şiddet eylemi insanlığa karşı suç oluşturur’’ denildi.

Heyet ayrıca Ukrayna tarafından da savaş tutsaklarına muamelede bazı ihlaller yapıldığını kayda geçirdi; ancak Rusya’nın ihlallerinin doğası ve boyutu gereği çok daha geniş kapsamlı olduğu belirtildi.

Zelenski’den fosfor bombası iddiası

Öte yandan Ukrayna’nın Rusya’ya karşı kimyasal silah suçlamaları devam ediyor. Son olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski Rusya’nın Ukrayna’da fosfor bombası kullandığını iddia etti ve Moskova’yı sivillere karşı terör taktikleri uygulamakla suçladı.

Estonya Parlamentosu’nda konuşan Zelenski, Rus ordusunun her tür mühimmat, füze ve hava bombası kullandığını; bunlar arasında yerleşim bölgeleri ve sivil altyapıyı hedef alan fosfor bombalarının da yer aldığını kaydetti. Zelenski ‘‘Bu halka karşı açıkça terördür’’ diye konuştu.

Zelenski bu sözlerine delil göstermezken, iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Rusya 24 Şubat’ta başladığı Ukrayna işgalinde sivilleri hedef aldığı iddialarını reddediyor ve Batı’nın savaş suçu iddialarının ‘‘uydurma’’ olduğunu söylüyor.

Ukrayna, Rusya’nın güneydeki liman kenti Mariupol’u kuşatmasında kimyasal silah kullanıyor olabileceğine dair doğrulanmamış iddiaları araştırdığını belirtmişti. Ancak Rusya’nın desteklediği ve kentte kontrolu sağlamaya çalışan ayrılıkçılar, kimyasal silah kullandıkları iddialarını reddetmişti. Rusya daha önce de ABD’nin kimyasal silah iddiasının dikkatleri başka yöne çekmeye çalışan bir taktik olduğunu öne sürmüştü.

Moskova’dan Zelenski’nin iddiasına yanıt gelmedi. Zelenski ayrıca Rusya’nın Ukraynalılar’ı zorla sınırdışı ettiğini de öne sürdü; ancak buna da delil göstermedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısı yaparken bunun Moskova’yı barış masasına oturtmanın tek yolu olduğunu söyledi.

Zelenski Ukrayna’nın Avrupa Birliği adaylık statüsü alabilecek olmasının ve Polonya ile Baltık ülkeleri liderlerinin ziyaretinin Ukrayna’ya destek açısından önemli olduğunu belirtti.

İngiltere’den yeni yaptırımlar

İngiltere, Rusya’nın işgaliyle bağlantılı 206 kişiye daha yaptırım açıkladı. Bunların 178’inin ülkenin doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin destekçileri olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı yaptırım uygulanan isimler arasında Aleksander Anançenko ve Sergey Kozlov da var. Bu kişilerin kendilerini Donetsk ve Luhansk’ın başbakanı ve hükümet başkanı ilan ettikleri belirtildi.

Ayrıca Rus milyarder Oleg Deripaska’nın kuzeni Pavel Ezubov ve işadamı Mikhail Friedman’ın yardımcısı Nigina Zairova gibi, bazu Rus oligarkların aile üyeleri de yaptırım kapsamına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi Maria Lavrova’nın da mal varlıkları donduruldu ve seyahatlerine yasak getirildi.

Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Ukrayna’nın doğusunda sivillere yönelik korkunç roketli saldırıların ardından yasadışı ayrılıkçı bölgeleri destekleyenlere ve Ukrayna halkına yapılan zulme ortak olanlara yaptırım uyguluyoruz. Putin’in savaşına yardım eden ve ortaklık yapanları hedef almaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan İngiltere hükümeti Rusya’dan demir ve çelik ürünleri ithalatı ile Rusya’ya kuantum teknolojileri ile gelişmiş malzeme ve lüks ürün ihracatını yasaklayacak yasa teklifini bu hafta görüşecek.

