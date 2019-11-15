AGİT üyesi ülkelerde 2018'de 6 bine yakın nefret suçu işlendi

VARŞOVA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisince (ODIHR) hazırlanan "2018 Nefret Suçu Raporu"na göre, AGİT bölgesinde 5 bin 735 önyargı kaynaklı nefret suçu işlendi.

Merkezi Polonya'nın Varşova kentinde bulunan ODIHR tarafından yapılan açıklamada, raporda öne çıkan verilerin yanı sıra kurumun Direktörü Ingibjörg Solrun Gısladottir'nin de görüşlerine yer verildi.

Raporda, 44 üye ülkeden 178 sivil toplum örgütünün paylaştığı verilerin derlenmesi sonucunda 2018 yılına ilişkin genel bir görünüm meydana getirildiği belirtildi.

AGİT bölgesinde geçen yıl 5 bin 735 nefret suçunun işlendiği belirtilen raporda, bu suçların, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, engelli veya farklı cinsel tercihte bulunan ya da çeşitli din ve dünya görüşüne sahip insanlara yönelik önyargılar nedeniyle yapıldığı bildirildi.

- Müslümanlara yönelik saldırılar

Raporda, Müslümanlara yönelik önyargılara değinilerek, dünya genelindeki Müslümanların tek bir ulusmuş gibi algılandıkları ve genel olarak "terör ve aşırıcılıkla" ilişkilendirildiklerine işaret edildi. Raporda, Müslümanlara yönelik saldırıların çoğunlukla cuma ve bayram namazlarında meydana geldiğinin, başörtülü kadınların yanı sıra cami gibi dini kuruluşların da hedef alındığının altı çizildi.