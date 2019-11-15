HABER

AGİT üyesi ülkelerde 2018'de 6 bine yakın nefret suçu işlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 20:40 | Son Güncelleme

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Ingibjörg Solrun Gısladottir: - "Şunu açıkça belirtmek gerekir ki; önyargılar nedeniyle işlenen suçlar yalnız azınlıkları etkileyen bir durum değildir" - "Aksine bu, demokrasilerimizi ve insan haklarına dayanan temel değerlerimize yönelik yapılmış bir saldırıdır"

VARŞOVA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesindeki Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisince (ODIHR) hazırlanan "2018 Nefret Suçu Raporu"na göre, AGİT bölgesinde 5 bin 735 önyargı kaynaklı nefret suçu işlendi.

Merkezi Polonya'nın Varşova kentinde bulunan ODIHR tarafından yapılan açıklamada, raporda öne çıkan verilerin yanı sıra kurumun Direktörü Ingibjörg Solrun Gısladottir'nin de görüşlerine yer verildi.

Raporda, 44 üye ülkeden 178 sivil toplum örgütünün paylaştığı verilerin derlenmesi sonucunda 2018 yılına ilişkin genel bir görünüm meydana getirildiği belirtildi.

AGİT bölgesinde geçen yıl 5 bin 735 nefret suçunun işlendiği belirtilen raporda, bu suçların, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, engelli veya farklı cinsel tercihte bulunan ya da çeşitli din ve dünya görüşüne sahip insanlara yönelik önyargılar nedeniyle yapıldığı bildirildi.

- Müslümanlara yönelik saldırılar

Raporda, Müslümanlara yönelik önyargılara değinilerek, dünya genelindeki Müslümanların tek bir ulusmuş gibi algılandıkları ve genel olarak "terör ve aşırıcılıkla" ilişkilendirildiklerine işaret edildi. Raporda, Müslümanlara yönelik saldırıların çoğunlukla cuma ve bayram namazlarında meydana geldiğinin, başörtülü kadınların yanı sıra cami gibi dini kuruluşların da hedef alındığının altı çizildi.

- Antisemitizm ilk sırada

Müslümanlara yönelik 566 nefret suçunun işlendiği belirtilen raporda, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı nedeniyle bin 798 olayın meydana geldiği kaydedildi. Hristiyanlara yönelik ön yargılardan ötürü 584, antisemitizm nedeniyle ise 2 bin 763 olayın gerçekleştiğine işaret edildi.

Raporda, 57 ülkenin üye olduğu AGİT bölgesinde önyargılar nedeniyle işlenen suçlara yönelik neredeyse bütün ülkelerde bulunan yasal düzenlemelerin tam anlamıyla uygulanmadığı vurgulandı.

Saldırılara maruz kalan kişilerin büyük çoğunluğunun güvenlik güçlerine herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığı belirtilen raporda, mağdurların adalete olan inançlarının azalması nedeniyle kolluk kuvvetlerine başvurmadıkları vurgulandı.

- "Nefret suçu, temel değerlerimizi hedef alıyor"

ODIHR Direktörü Gısladottir, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, önyargıların yol açtığı nefret suçlarına yönelik yasal düzenlemelerin birçok AGİT üyesinde bulunduğunu ancak bu yasaların gereğince işletilmediğini ifade etti.

Gısladottir, üye ülkelerin birçoğunda polisin önyargı kaynaklı nefret suçlarını ciddi şekilde sınıflandırmadığına dikkati çekerek, "Şunu açıkça belirtmek gerekir ki; önyargılar nedeniyle işlenen suçlar yalnız azınlıkları etkileyen bir durum değildir. Aksine bu, demokrasilerimizi ve insan haklarına dayanan temel değerlerimize yönelik yapılmış bir saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Aldatıldığını okuduğu kitaptan anladı! Aldatıldığını okuduğu kitaptan anladı!
Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?
Bodrum'da Neslican Tay heykeliBodrum'da Neslican Tay heykeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AGİT Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ingibjörg Solrun Gısladottir ODIHR varşova

En Çok Okunan Haberler

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?

Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?

Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

Acı olay! Halk otobüsü şoförü intihar etti

Göçük altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

Arama çalışmaları 30 saattir sürüyor!

Çanakkale'de 10 Kasım töreninde sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

10 Kasım'da sirenler erken çalmıştı! 2 öğretmen açığa alındı

MSB duyurdu: Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eylem hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.