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AGİT ve BM arasında terörizmle mücadele mutabakatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:55 | Son Güncelleme

AGİT ve BM Terörle Mücadele Ofisi, terörizmle mücadelede uluslararası çabaların güçlendirilmesi için birlikte çalışma kararı aldı

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) arasında imzalanan mutabakat zaptı ile terörle mücadele alanında uluslararası çabaların artırılması hedefleniyor.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Genel Sekreteri Thomas Greminger ve UNOCT Başkanı Vladimir Voronkov'un önemli sorunların çözümü ve terörle mücadele alanında iki kurum arasında iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde mutabakat zabtı imzaladığı bildirildi.

AGİT ve UNOCT'nin, terörle mücadele, terörün finansmanı, sınır güvenliği ve yönetimi, şiddet içeren aşırılıkların önlenmesi, terörizme karşı yasalara uygun yöntemlerin hayata geçirilmesinin teşvik edilmesi, terör amaçlı internet kullanımının engellenmesi ve hayati önem taşıyan altyapıların korunması gibi ortak öncelikli alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapacağı kaydedildi.

Ayrıca devletlerin talebi doğrultusunda, terörle mücadele konusunda her iki kurumun teknik yardım sağlanması konusunda birlikte hareket edeceği bilgisi de paylaşıldı.

- "Mutabakat, önemli bir kilometre taşı"

AGİT Genel Sekreteri Greminger, terörizmi önleme ve karşı koyma alanında her iki kurumun geçmişten bu yana birlikte hareket ettiğini belirterek, "Bu mutabakatın imzalanması, iş birliğimizi ve ortak eylemlerimizi güçlendirmede önemli bir kilometre taşı oldu." görüşünü paylaştı.

UNOCT Başkanı Voronkov da terörizmle mücadelenin küresel, bölgesel ve ulusal seviyede yürütülmesinin güçlendirilmesi için uluslararası iş birliğinin BM’nin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Şimdi, sahada gerçek bir etki yaratmak için yeni imzalanan mutabakat zaptının uygulamasına odaklanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

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