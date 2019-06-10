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AGİT'ten Moldova açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 02:56 | Son Güncelleme

AGİT Dönem Başkanı ve Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak: - "Barışçıl diyalog, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, gerginliğin tırmanmasını önlemenin anahtarıdır"

VİYANA (AA) - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak, Moldova’da yaşanan siyasi kriz nedeniyle taraflara çağrıda bulunarak, "Barışçıl diyalog, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, gerginliğin tırmanmasını önlemenin anahtarıdır." ifadesini kullandı.

AGİT’ten yapılan yazılı açıklamada, AGİT Dönem Başkanı Lajcak’ın Moldova’da yaşanan siyasi gerginliğe ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Lajcak, taraflara diyalog yoluyla mevcut siyasi krizin üstesinden gelinmesi çağrısında bulunarak, siyasi paydaşlara Moldova Anayasası başta olmak üzere, demokratik ilkelere ve hukukun üstünlüğüne saygılı olmaları uyarısında bulundu.

AGİT’in Moldova’da yaşanan siyasi krizi kaygıyla takip ettiğini vurgulayan Lajcak, "Moldova vatandaşları, mevcut siyasi soruna demokratik bir çözüm bulunmasının yanı sıra ülkenin Avrupa Birliği (AB) yolunun güvence altına alınabilmesi için istikrara ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lajcak, ülkede dün yaşanan siyasi gerginliğin diyalogla çözülebileceğine işaret ederek, "Barışçıl diyalog, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, gerginliğin tırmanmasını önlemenin anahtarıdır." görüşünü paylaştı.

- Moldova’da siyasi kriz

Moldova'da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM da şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz yaşanmış, koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasından sonra Anayasa Mahkemesi, hükümetin "yasal" olmadığını açıklamıştı.

Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e vermişti.

Moldova Anayasa Mahkemesi 7 Haziran'da, Cumhurbaşkanı'ndan genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesi ve hükümet kurulamaması nedeniyle parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim kararı alınması gerektiğine hükmetmişti. Dodon ise mahkeme kararını reddetmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra parlamentonun feshini gerektirecek yasal süre 8 Haziran'da dolmuş ancak koalisyon hükümeti de aynı gün kurulmuştu.

Moldova Anayasa Mahkemesi, herhangi bir yasayı kabul etmemesi ya da bakan atamaları nedeniyle son iki yılda beş defa Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerini askıya almıştı.

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