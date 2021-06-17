Ağız bakımınızı aksatmadığınız halde dişleriniz sarı görünüyorsa nedeni bu faktörler olabilir!

Diş rengini etkileyen pek çok faktör vardır. Sarı görünümdeki dişler kişileri rahatsız edeceğinden gülmelerini hatta konuşmalarını bile kısıtlayabilir. Bu noktada diş beyazlatma işlemleri kurtarıcı rol üstlenir. Peki dişlerin sararmasına neden olan faktörler nelerdir?

DİŞ RENGİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Diş rengini etkileyen faktörlerden bir tanesi genetiktir. Onun dışında sigara içmek, tütün çiğnemek etkiler.

Çay, kahve, böğürtlen, kırmızı şarap gibi maddelerin tüketilmesi diş rengini fazlasıyla etkiler. Yaşlanma diş rengini etkiler çünkü mine dişe şeffaflık verir. Alttaki taba daha sarıdır. Minenin aşınmasıyla yaşlılıkta diş rengi değişir.

Ayrıca ağız iyi temizlenmediğinde diş taşı ve plak dil görünüm ve rengini olumsuz etkiler.

İçsel etkenler de olabilir. Travmadan dolayı dişin sinir ölmüş ve öyle kalmış olabilir. Bu dişin rengini siyah hale getirir.

Dişin gelişimi sırasında alınan antibiyotikler, dişlerde kahverengi çizgilere neden olabilir.

HANGİ TİP DİŞ BEYAZLATMA TERCİH EDİLMELİDİR?

Bu durum kişiye göre belirlenmesi gereken bir şeydir. Genel olarak, ofis tipi beyazlatmada kontrollü ve hızlı bir beyazlatma sağlandığı için bu daha fazla tercih edilir. Ancak ne kadar hızlı beyazlatılırsa, o kadar hızlı geri dönüş olabilir. Onun için ev tipi beyazlatmadan destek almakta fayda vardır.