HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağız bakımınızı aksatmadığınız halde dişleriniz sarı görünüyorsa nedeni bu faktörler olabilir!

Ağız bakımınızı aksatmadığınız halde dişleriniz sarı görünüyorsa nedeni bu faktörler olabilir!

17.06.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız sağlığı ve diş bakımı iş hayatında da sosyal hayatta da oldukça önemlidir. Ağız kokusunu önlemenin yanı sıra beyaz dişlere sahip olmak da önem taşır. Sarı dişler ve ağız kokusu karşı tarafa kirli ve bakımsız düşüncesinin geçmesine neden olacağından çoğu kişi dişlerini beyazlatmak için çok çaba sarf eder. Peki dikkat edilmesine rağmen dişler neden sarı görünür? Dişleri beyazlatmak için ne yapmak gerekir? Diş hekimi Evren Özdemir anlattı.

Diş rengini etkileyen pek çok faktör vardır. Sarı görünümdeki dişler kişileri rahatsız edeceğinden gülmelerini hatta konuşmalarını bile kısıtlayabilir. Bu noktada diş beyazlatma işlemleri kurtarıcı rol üstlenir. Peki dişlerin sararmasına neden olan faktörler nelerdir?

DİŞ RENGİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Diş rengini etkileyen faktörlerden bir tanesi genetiktir. Onun dışında sigara içmek, tütün çiğnemek etkiler.

Çay, kahve, böğürtlen, kırmızı şarap gibi maddelerin tüketilmesi diş rengini fazlasıyla etkiler. Yaşlanma diş rengini etkiler çünkü mine dişe şeffaflık verir. Alttaki taba daha sarıdır. Minenin aşınmasıyla yaşlılıkta diş rengi değişir.

Ayrıca ağız iyi temizlenmediğinde diş taşı ve plak dil görünüm ve rengini olumsuz etkiler.

İçsel etkenler de olabilir. Travmadan dolayı dişin sinir ölmüş ve öyle kalmış olabilir. Bu dişin rengini siyah hale getirir.

Dişin gelişimi sırasında alınan antibiyotikler, dişlerde kahverengi çizgilere neden olabilir.

HANGİ TİP DİŞ BEYAZLATMA TERCİH EDİLMELİDİR?

Bu durum kişiye göre belirlenmesi gereken bir şeydir. Genel olarak, ofis tipi beyazlatmada kontrollü ve hızlı bir beyazlatma sağlandığı için bu daha fazla tercih edilir. Ancak ne kadar hızlı beyazlatılırsa, o kadar hızlı geri dönüş olabilir. Onun için ev tipi beyazlatmadan destek almakta fayda vardır.

Ev tipi beyazlatma için, çatlak mineler, çürükler giderilmelidir. Ardından hem ofis tipi beyazlatma hem de pekiştirmek üzere ev tipi beyazlatma yapılabilir.

Ev tipi diş beyazlatma işleminden önce hastadan bir ölçü alınır. Buna göre hazırlanan modelde hastaya özel bir plak hazırlanır. Beyazlatma patıyla birlikte bu plak hastaya verilir. Kişi, plağın içerisine patı uygular ve evde kendisi ağzına takar. Ev tipi patları çok daha düşük konsantrasyonlu olur ve ağızda daha uzun süre kalması gerekir.

Kontrolsüz bir işlem olmaması adına öncesinde dişlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Her ağız ev tipi beyazlatmaya uygun olmayabilir. Çürükler varsa önce bunların giderilmesi, ardından ev tipi beyazlatma yapılması uygun olacaktır.

Ev tipi beyazlatmada 2 hafta gibi bir süre gerekir. Patın konsantrasyonuna göre her gün belirli sürelerde ağızda tutulması şarttır.

DİŞ BEYAZLATMA İŞLEMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Beyazlatmadan hemen sonra dişlerde geçici olarak bir hassasiyet olabilir. Bu tedirgin edici bir şey değildir, sadece soğuk ve sıcak gıdalardan uzak durup dişleri rahatlatmak mümkün olabilir.

İlk 3 haftalık süre boyunca, boyalı gıdalardan uzak durmak gerekir. Bu 3 hafta boyunca alınan boyalı gıdalardan dişin rengi etkilenecektir. Onun için çay, kahve, sigara, tütün mamüllerinden uzak durmak gerekir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Yer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladıYer: Karabük! Çarpıcı iddia: Biontech aşısı yaptırdı, metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı
CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı!CureVac aşısının etkinlik oranı yüzde 47 çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Yasaklar ne zaman kalkacak? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Çarpıcı iddia: Aşı sonrası metal eşyalar vücuduna yapışmaya başladı

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Sabah 07.30'da dehşeti yaşadılar! Aralarında çocuk da var

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Annesinden sonra kızı da paylaştı!

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

Afrodit sosyal medyaya damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdiler

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Yerinde aşı uygulaması başlıyor! Bakan Koca duyurdu

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Arbedede silah patladı: 1'i polis 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.