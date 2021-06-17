Ağız bakımınızı aksatmadığınız halde dişleriniz sarı görünüyorsa nedeni bu faktörler olabilir!

Diş rengini etkileyen pek çok faktör vardır. Sarı görünümdeki dişler kişileri rahatsız edeceğinden gülmelerini hatta konuşmalarını bile kısıtlayabilir. Bu noktada diş beyazlatma işlemleri kurtarıcı rol üstlenir. Peki dişlerin sararmasına neden olan faktörler nelerdir?
Diş rengini etkileyen faktörlerden bir tanesi genetiktir. Onun dışında sigara içmek, tütün çiğnemek etkiler.
Çay, kahve, böğürtlen, kırmızı şarap gibi maddelerin tüketilmesi diş rengini fazlasıyla etkiler. Yaşlanma diş rengini etkiler çünkü mine dişe şeffaflık verir. Alttaki taba daha sarıdır. Minenin aşınmasıyla yaşlılıkta diş rengi değişir.
Ayrıca ağız iyi temizlenmediğinde diş taşı ve plak dil görünüm ve rengini olumsuz etkiler.
İçsel etkenler de olabilir. Travmadan dolayı dişin sinir ölmüş ve öyle kalmış olabilir. Bu dişin rengini siyah hale getirir.
Dişin gelişimi sırasında alınan antibiyotikler, dişlerde kahverengi çizgilere neden olabilir.
Bu durum kişiye göre belirlenmesi gereken bir şeydir. Genel olarak, ofis tipi beyazlatmada kontrollü ve hızlı bir beyazlatma sağlandığı için bu daha fazla tercih edilir. Ancak ne kadar hızlı beyazlatılırsa, o kadar hızlı geri dönüş olabilir. Onun için ev tipi beyazlatmadan destek almakta fayda vardır.
Ev tipi beyazlatma için, çatlak mineler, çürükler giderilmelidir. Ardından hem ofis tipi beyazlatma hem de pekiştirmek üzere ev tipi beyazlatma yapılabilir.
Ev tipi diş beyazlatma işleminden önce hastadan bir ölçü alınır. Buna göre hazırlanan modelde hastaya özel bir plak hazırlanır. Beyazlatma patıyla birlikte bu plak hastaya verilir. Kişi, plağın içerisine patı uygular ve evde kendisi ağzına takar. Ev tipi patları çok daha düşük konsantrasyonlu olur ve ağızda daha uzun süre kalması gerekir.
Kontrolsüz bir işlem olmaması adına öncesinde dişlerin mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Her ağız ev tipi beyazlatmaya uygun olmayabilir. Çürükler varsa önce bunların giderilmesi, ardından ev tipi beyazlatma yapılması uygun olacaktır.
Ev tipi beyazlatmada 2 hafta gibi bir süre gerekir. Patın konsantrasyonuna göre her gün belirli sürelerde ağızda tutulması şarttır.
Beyazlatmadan hemen sonra dişlerde geçici olarak bir hassasiyet olabilir. Bu tedirgin edici bir şey değildir, sadece soğuk ve sıcak gıdalardan uzak durup dişleri rahatlatmak mümkün olabilir.
İlk 3 haftalık süre boyunca, boyalı gıdalardan uzak durmak gerekir. Bu 3 hafta boyunca alınan boyalı gıdalardan dişin rengi etkilenecektir. Onun için çay, kahve, sigara, tütün mamüllerinden uzak durmak gerekir.
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