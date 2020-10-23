Ağız gargarasıyla ayakları yıkamanın 3 faydası! Nasır ve ağrılar için...

Ağız gargarasıyla ayakları yıkamanın 3 faydası...

Nasır: Ayakkabı içinde yürümekten kaynaklanan sürtünme sayesinde ayaklar zamanla kolayca nasırlı hale gelebilir. Normalde nasırlar ve benzeri cilt sorunları salisilik asit ile tedavi edilir. Bununla birlikte gargara, kimyasal olarak benzer olan ve muhtemelen benzer faydalar sağlayabilen metil salisilat içerir.

Enfeksiyonların önlenmesi: Gargaranın gerçekten enfeksiyonları tedavi etmekten çok önlemek için tasarlandığını hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, gargaradaki uçucu yağlar, orta dereceli ayak tırnağı mantarı ve ayak mantarı vakalarını önleyebilecek doğal mantar önleyici maddelerdir. Bir çalışma, gargaranın otoimmün hastalıkları olan kişilerde mantar enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğunu buldu, ancak çalışma ayaklardan çok ağza odaklandı. Gargaranın halihazırda enfekte olmuş kişileri tedavi etmeyebileceğini ve muhtemelen açık yaraları bile yakabileceğini unutmamak önemlidir.

Ağrı kesici: Ayak banyosu yapmanın en bariz nedeni gevşemektir, bu nedenle ağrıyı hafifletmeye çalışmak açık olmalıdır. Gargara ile ayakları ıslatmak, aynı zamanda kimyasal olarak aspirine benzeyen yukarıda bahsedilen metil salisilat sayesinde özellikle faydalıdır. Hatta bir çalışma, özellikle kas ağrısının giderilmesi için faydalı olabileceğine dair kanıt buldu.