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Ağız içindeki enfeksiyon, kalpte enfeksiyona yol açabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 13:10 | Son Güncelleme

Diş Hekimi Yalçın Erdin, "Diş eti enfeksiyonları ile kalp rahatsızlıklarının etki mekanizmaları birbirine çok yakındır.

Diş Hekimi Yalçın Erdin, "Diş eti enfeksiyonları ile kalp rahatsızlıklarının etki mekanizmaları birbirine çok yakındır. Aynı doku yakıcı enzimlerine sahiptir. Dolayısıyla ağız içindeki bir enfeksiyon, doğal olarak kalp içerisindeki enfeksiyona yol açabiliyor. Aksi takdirde kalp ile ilgili ciddi problemler yaşanabilir" dedi.

Miadent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Hekimi Yalçın Erdin, vücudun sistematik olarak birbirine bağlı olduğunu söyledi. Vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyonun diğer bölgelere kan dolaşımı aracılığıyla gittiğini belirten Erdin, ağız içerisindeki bütün enfeksiyonların kalp rahatsızlıkları açısından risk taşıdığını kaydetti. Ağızdaki enfeksiyonların tüm vücutta bakteriye sebep olduğunu ifade eden Erdin, bu durumun sağlıklı bireylerde kolaylıkla tolere edilebilirken, kalp rahatsızlığı olan bireylerde ciddi tehlikelere yol açabileceğini belirtti.

'AĞIZ İÇİNDEKİ TÜM KANAMALAR CİDDİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR'

Kandaki yüksek miktardaki bakterilerin kalp damarlarında, kaslarında ve kapakçıklarında ciddi enfeksiyonlara yol açtığını kaydeden Erdin, şunları söyledi:

"Genelde ağız içerisindeki enfeksiyonlarda kanama çok görüyoruz. Kanama da dolayısıyla pıhtılaşma ile beraber trombositleri açığa çıkartıyor. Vücut içerisindeki pıhtılaşmayı arttırıyor ve kandaki yoğunluğu yükseltiyor. Bu da vücuttaki kanda pıhtılaşma riskinin artmasıyla birlikte kalp krizini ve felç riskini beraberinde getiriyor. Ağız içerisindeki derin diş eti enfeksiyonları ile kalp rahatsızlıklarının etki mekanizmaları birbirine çok yakındır. Aynı doku yakıcı enzimlerine sahiptirler. Dolayısıyla ağız içindeki bir enfeksiyon, doğal olarak kalp içerisindeki enfeksiyona yol açabiliyor. Dolayısıyla ağız içindeki tüm kanamalar ciddi olarak değerlendirilmelidir. Sağlıklı diş eti kanamaz. Diş eti kanaması varsa mutlaka bir doktor ile görüşüp, sebebini öğrenmeli ve tedavisini almak gerekir. Aksi takdirde kalple ilgili ciddi problemler yaşanabilir."

'DİŞ ETLERİNDE BİR KANAMA VARSA, MUTLAKA KONTROL EDİN'

Erdin, günde en az 2 kez dişlerin düzenli olarak fırçalanması gerektiğini, dişlerin ve özellikle diş etlerinin sağlıklı kalabilmesi için ağız içerisindeki bakterilerin ve plakların düzenli olarak uzaklaştırılması gerektiğini belirtti. Rahatsızlıkların en basit ortaya çıkış sebebinin diş eti kanamaları olduğunu söyleyen Erdin, "Ağız ve diş enfeksiyonlarına yol açan bakteriler, kalp kapağının kilidini açarak ve o bölgeye yerleşerek, orada yeni enfeksiyonlara yol açabilirler. Dolayısıyla düzenli diş fırçalamak, diş bakımı ve diş hekimi kontrolü bütün insanlarda olduğu gibi, kalp hastalarında da mutlaka gereken bir durumdur. Ancak her diş eti kanaması ve ağız enfeksiyonu mutlaka kalp rahatsızlığına sebep olacak diye bir durum yoktur. Ama diş etlerinde bir kanama varsa, mutlaka kontrol edin ve riskleri ortadan kaldırın" diye konuştu.

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