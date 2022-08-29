Ağız kokunuzun altında yatan neden bademcik taşı olabilir!

Ağız kokusu istenmeyen durumlara yol açmaktadır. Ağız ve diş temizliğinin yapılmaması, sigara içmek, diş çürükleri gibi nedenler ağız kokusuna neden olur. Pek bilinmese de bademcik taşları da ağız kokularına yol açmaktadır. Bademcik taşları; besin kalıntıları, mukus ve bakteri birikimi gibi nedenlerle bademcikler üzerinde oluşan sert yapılı birikimlerdir. Hastaya rahatsızlık vermeyen bademcik taşlarına tıbbi müdahaleye gerek yoktur. Ancak geçmeyen rahatsızlık hislerinde uygun adımlar izlenerek bademcik taşından kurtulmak mümkündür.

BADEMCİK TAŞI BELİRTİLERİ

Bademcik taşları birçok bireyde herhangi bir belirtiye ve rahatsızlığa yol açmaz. Taşın boyutu büyüdükçe belirti verme olasılığı yükselse de çok büyük bademcik taşları dahi bazı durumlarda yalnızca röntgen, BT (bilgisayarlı tomografi) gibi incelemeler neticesinde rastlantısal olarak tespit edilir. Bademcik taşı belirtileri arasında:

Ağızda kötü koku

Boğaz ağrısı

Öksürük

Yutkunma güçlüğü (disfaji)

Boğazda gözle görülen beyaz veya sarı lekeler

Bademcik şişmesi

Kulakta ağrı

BADEMCİK TAŞI NEDEN OLUR?

Bademcikler, anatomik yapıları itibariyle belirli yarıklar, odacıklar, tünel ve çukurlardan oluşurlar. Bu alanlar ölü hücrelerin, mukusun, tükürük salgılarının, besin artıklarının ve bakterilerin birikimi için uygun bir ortam oluşturur. Bu gibi kalıntıların bademciklerin söz konusu girintili yapılarında birikip sıkışması sonucunda bademcik taşları oluşur. Bunların yanı sıra bademcik taşı neden olur sorusuna yanıt olarak belirtilebilecek bazı diğer faktörler ise şunlardır:

Ağız ve diş hijyeninin yetersiz olması

Kronik sinüs sorunları

Büyük yapılı bademciklere sahip olunması

Kronik bademcik iltihabı (tonsillit)

BADEMCİK TAŞI TEDAVİSİ NEDİR?

Bademcik taşının küçük boyutlu olması ve hastada herhangi bir rahatsızlığa yol açmaması halinde herhangi bir müdahaleye gerek yoktur. Kişi ağız ve diş hijyenini sağlamaya yönelik diş fırçalama, diş ipi kullanımı, dil temizleme gibi uygulamalara özen göstermelidir. Yeni gelişen ve beyaz, sarı renge sahip küçük bademcik taşları evde pamuklu çubuk yardımıyla giderilebilir. Fakat boğaza aşırı baskı yapılmamalı, yumuşak uçlu pamuklu çubuk haricinde yabancı cisimlerle bademcik taşları kesinlikle temizlenmeye çalışılmamalıdır. Bunun yanı sıra tuzlu su ile yapılacak olan gargaralar da hem bademcik taşlarının giderilmesi hem de yeni taş oluşumunun önlenmesinde etkili olabilir. r. Bademcik taşlarının uzun vadeli ve tekrarlayan bir sorun haline gelmesi, sıklıkla bademcik enfeksiyonlarının görülmesi halinde bademciklerin alınması gerekebilir. Bu işlem tonsillektomi olarak adlandırılır. Bir diğer tedavi uygulaması ise kriptoliz adı verilen, lazer ışınları veya radyofrekans yolu ile bademcik taşlarının giderilmesi şeklinde gerçekleştirilen uygulamadır. Hangi tedavi yolunun uygun olduğu hekim tarafından yapılacak olan detaylı muayene sonucunda kararlaştırılır.



