Ağız Kokusu Neden Olur? Nasıl Önlenir ve Tedavi Edilir?

Ağızdan hoş olmayan bir kokunun yayılması olarak tanımlayabileceğimiz bir sağlık problemi olan ağız kokusu, tıp dilinde halitosis olarak adlandırılır. Çok sık rastlanan bir problem olmakla birlikte, çevredeki insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmaya sebep olarak özgüvensizliğe yol açar. Genelde dişlerin arasında kalan yemek artıklarından ya da bakteri enfeksiyonuna bağlı olarak meydana gelir. Ağız temizliğine dikkat etmek ve dişleri düzenli olarak fırçalamak sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Fakat bu durum bazen herhangi bir hastalığın belirtisi olarak da kendini gösterebilir. Bu durumda ağız kokusunun giderilmesi için söz konusu hastalığın tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekir. Ağız Kokusu Nedenleri Nelerdir? Ağız kokusu genellikle diş ve diş eti hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bazen mide ve geniz arkası akıntısıyla bağlantılı olabilir. Problemli ve eski dolgular, protezler ve hatalı yapılan birtakım işlemler ağızda kötü bir koku oluşmasına neden olabilir. Ağız kokusuna yol açan asıl neden, ağız içinde bulunan bakterilerdir. Bu bakteriler ağzın nemli ve sıcak bir bölge olması dolayısıyla rahatlıkla ürerler. Bu da ağız kokusunun daha da baskın bir hal almasına yol açar.

Ramazan ayında oruçluyken ağız kokusu uzun süren açlık ve susuzluğa bağlı olarak artabilir. 1. Ağız kuruluğu Bazı hastalıklar ağızda kurumaya yol açar. Bu da ağızda koku oluşmasına neden olabilir. Bunun nedeni, tükürük oluşumundaki azalmadır. Ağızda oluşan bu kokuyu önleyebilmek için tükürük salgısının artırılması gerekir. 2. Enfeksiyon Özellikle kış mevsiminde görülen nezle, grip gibi hastalıklar vücuda bulaşan virüs sayısının artmasına neden olur. Ağız kokusu; burun, akciğer ve diğer solunum yolu enfeksiyonları, kronik sinüzit, kronik bronşit ya da geniz akıntısı hastalıklarının sonucunda ortaya çıkabilir. 3. Beslenme biçimi Pastırma, soğan, balık, sarımsak ve çeşitli baharatlar ağız temizliğine dikkat edilse de koku oluşumuna yol açar. Bunun nedeni, bazı yiyeceklerdeki keskin kokulu yağlar, kan yolu ile akciğerlere ulaşmasıdır. Akciğere ulaşan gazlar ağız yoluyla dışarı çıkarak ağızda birikir ve bu da ağızda neden olur. Naneli diş macunları ve gargaralar ile dişlerin ve ağzın güzelce temizlenmesi sonucunda ağız kokusunda azalma olur. 4. Sigara ve alkol kullanımı Alkol ve sigara karaciğerde parçalanır, kokusu diğer besinlerde olduğu gibi akciğerden ağza gelir. Sigaranın içerisindeki nikotin ve katran tüm solunum yolunu etkilediğinden koku oluşumu engellenemez. Sigara kullananların diş eti hastalıkları ve kötü kokuya yol açabilecek diğer rahatsızlıklardan korunma şansları daha azdır.

5. İlaçlar Alerji ve sinüzit ilaçları ağızda kurumaya yol açar. Buna bağlı olarak da ağızda koku meydana gelebilir. Bazı ilaçlar ağız kokusu oluşumuna sebep olabilecek kimyasallar içerir. Ağız Kokusuna Yol Açan Hastalıklar Nelerdir? Ağızda koku oluşumuna neden olan pek çok hastalık bulunur. Bunların başlıcaları aşağıdaki gibidir: Boğaz enfeksiyonu

Diş eti enfeksiyonu

Kronik sinüzit ve geniz akıntısı

ve geniz akıntısı Çürük diş

Reflü

Kronik bronşit

Laktoz toleransı

Diyabet

Karaciğer veya böbrek hastalığı

Ağız yaralarıdır. Ağız Kokusu İçin Hangi Doktora Gidilir? Ağız kokusu şikayeti olanların ilk olarak bir diş hekimine gitmeleri gerekir. Diş doktoru, ağız kokusunun ağız boşluğu, diş eti ve dişlerden kaynaklı olup olmadığına bakar. Bunlara yönelik bir sıkıntı varsa tedavisi yapılır. Eğer diş ve diş etlerinden kaynaklı bir sorun yoksa o zaman bir dahiliye uzmanına gidilmesi gerekir. Ağızda koku oluşumuna yol açan bir hastalık söz konusu ise bu hastalığa yönelik tedavi planlanır. Ağız Kokusu Nasıl Anlaşılır? Ağzınızın kokup kokmadığını şu yöntemleri uygulayarak rahatlıkla tespit edebilirsiniz: Öncelikle bileğinize hafifçe tükürün ve kuruması için biraz bekleyin. Sonra kurumuş olan tükürüğü koklayın. Çünkü bilekte koku daha kalıcı olur. Eğer ağır bir koku gelirse ağzınız kokuyor demektir.

Elinizi çukurlaştırarak ağzınızdan avucunuza hohlayarak nefes verin. Sonra elinizi koklamaya çalışın. Eğer burnunuza koku gelirse ağız kokusu probleminiz var demektir.

Bir çay ya da yemek kaşığını alıp hafifçe dilinizin üzerini kazımaya çalışın. Kazıma işlemi için kaşığı 2 veya 3 kez çekmeniz yeterli olur. Kazıma sonrasında kaşığa çıkan tortularda koku varsa, bu ağzınızın koktuğunu gösterir. Ağız Kokusu Ölçümü Nasıl Yapılır? Ağız kokusu, patolojik ve fizyolojik nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Sabah kalkınca ağız kokusu ile karşılaşılması fizyolojik olarak tanımlanır ve herhangi bir hastalık belirtisi olarak görülmez. Fakat diş çürükleri, diş eti hastalıkları, diyabet, karaciğer ve