Ağız Kokusu Neden Olur? Nasıl Önlenir ve Tedavi Edilir?

Ağızdan hoş olmayan bir kokunun yayılması olarak tanımlayabileceğimiz bir sağlık problemi olan ağız kokusu, tıp dilinde halitosis olarak adlandırılır. Çok sık rastlanan bir problem olmakla birlikte, çevredeki insanlarla iletişim kurmaktan kaçınmaya sebep olarak özgüvensizliğe yol açar. Genelde dişlerin arasında kalan yemek artıklarından ya da bakteri enfeksiyonuna bağlı olarak meydana gelir. Ağız temizliğine dikkat etmek ve dişleri düzenli olarak fırçalamak sorunun çözümüne yardımcı olabilir. Fakat bu durum bazen herhangi bir hastalığın belirtisi olarak da kendini gösterebilir. Bu durumda ağız kokusunun giderilmesi için söz konusu hastalığın tedavisinin gerçekleştirilmesi gerekir.
Ağız kokusu genellikle diş ve diş eti hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkar. Bazen mide ve geniz arkası akıntısıyla bağlantılı olabilir. Problemli ve eski dolgular, protezler ve hatalı yapılan birtakım işlemler ağızda kötü bir koku oluşmasına neden olabilir.
Ağız kokusuna yol açan asıl neden, ağız içinde bulunan bakterilerdir. Bu bakteriler ağzın nemli ve sıcak bir bölge olması dolayısıyla rahatlıkla ürerler. Bu da ağız kokusunun daha da baskın bir hal almasına yol açar.
Ramazan ayında oruçluyken ağız kokusu uzun süren açlık ve susuzluğa bağlı olarak artabilir.
Bazı hastalıklar ağızda kurumaya yol açar. Bu da ağızda koku oluşmasına neden olabilir. Bunun nedeni, tükürük oluşumundaki azalmadır. Ağızda oluşan bu kokuyu önleyebilmek için tükürük salgısının artırılması gerekir.
Özellikle kış mevsiminde görülen nezle, grip gibi hastalıklar vücuda bulaşan virüs sayısının artmasına neden olur. Ağız kokusu; burun, akciğer ve diğer solunum yolu enfeksiyonları, kronik sinüzit, kronik bronşit ya da geniz akıntısı hastalıklarının sonucunda ortaya çıkabilir.
Pastırma, soğan, balık, sarımsak ve çeşitli baharatlar ağız temizliğine dikkat edilse de koku oluşumuna yol açar. Bunun nedeni, bazı yiyeceklerdeki keskin kokulu yağlar, kan yolu ile akciğerlere ulaşmasıdır. Akciğere ulaşan gazlar ağız yoluyla dışarı çıkarak ağızda birikir ve bu da ağızda neden olur. Naneli diş macunları ve gargaralar ile dişlerin ve ağzın güzelce temizlenmesi sonucunda ağız kokusunda azalma olur.
Alkol ve sigara karaciğerde parçalanır, kokusu diğer besinlerde olduğu gibi akciğerden ağza gelir. Sigaranın içerisindeki nikotin ve katran tüm solunum yolunu etkilediğinden koku oluşumu engellenemez. Sigara kullananların diş eti hastalıkları ve kötü kokuya yol açabilecek diğer rahatsızlıklardan korunma şansları daha azdır.
Alerji ve sinüzit ilaçları ağızda kurumaya yol açar. Buna bağlı olarak da ağızda koku meydana gelebilir. Bazı ilaçlar ağız kokusu oluşumuna sebep olabilecek kimyasallar içerir.
Ağızda koku oluşumuna neden olan pek çok hastalık bulunur. Bunların başlıcaları aşağıdaki gibidir:
Ağız kokusu şikayeti olanların ilk olarak bir diş hekimine gitmeleri gerekir. Diş doktoru, ağız kokusunun ağız boşluğu, diş eti ve dişlerden kaynaklı olup olmadığına bakar. Bunlara yönelik bir sıkıntı varsa tedavisi yapılır. Eğer diş ve diş etlerinden kaynaklı bir sorun yoksa o zaman bir dahiliye uzmanına gidilmesi gerekir. Ağızda koku oluşumuna yol açan bir hastalık söz konusu ise bu hastalığa yönelik tedavi planlanır.
Ağzınızın kokup kokmadığını şu yöntemleri uygulayarak rahatlıkla tespit edebilirsiniz:
Ağız kokusu, patolojik ve fizyolojik nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Sabah kalkınca ağız kokusu ile karşılaşılması fizyolojik olarak tanımlanır ve herhangi bir hastalık belirtisi olarak görülmez. Fakat diş çürükleri, diş eti hastalıkları, diyabet, karaciğer ve
böbrek yetmezliği gibi hastalıklar sebebiyle oluşan ağız kokusu ise patolojik kaynaklıdır. Bu durumda bir diş hekimine gidilmesi gerekir. Ağız kokusunun nedeninin doğru tespiti için öncelikle ağız kokusu ölçümü yapılır. Ağız kokusu ölçümü yaptıracakların dikkat edecekleri bazı hususlar vardır.
Ağız kokusunu kalıcı olarak önlemek için bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar:
Ağız kokusunun tedavisi altta yatan nedene göre değişiklik gösterir.
Dilin ve dişlerin iyi temizlenmesi sağlanır. Ayrıca gargara kullanımı da ağız temizliğinin tamamlanmasında etkili olur. Sakız çiğnemek dil üzerindeki bakteri oluşumunu engeller. Alkol içeren ürünler ağız kokusunu artırdığından bunlardan uzak durulması gerekir.
Ağız kokusunun kaynağı ağız içi sebeplere bağlıysa öncelikle ağız hijyenine özen gösterilmelidir. Bir diş hekimine diş taşları temizletilip diş çürükleri tedavi ettirilebilir. Yapılan tüm bu işlemlere rağmen ağız kokusu geçmiyorsa kokunun nedeni dış nedenlere bağlı olabileceğinden uzman bir doktora gidilmesi gerekir. Böylece ağız kokusu herhangi bir hastalığa bağlı oluşmuşsa tedavisi yaptırılır.
Hastanın ağız kokusu sorunu olmadığına dair ikna edilmesi amaçlanan psikolojik tedavi sürecidir.
Tedavi olmasına rağmen hasta halen ağzının koktuğunu düşünebilir. Böyle durumlarda mutlaka bir psikiyatristten yardım alınması gerekir.
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