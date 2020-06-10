Ağız kokusu deyip geçmeyin! Meğer bu hastalıkların habercisiymiş...

Ağız kokusu günümüzün en büyük problemlerinden birisidir. Düzenli diş fırçalama alışkanlığı olmayan kişilerin zamanla dişlerinin çürümesi ile ortaya çıkan koku, sosyal yaşamı da olumsuz yönde etkiler. Ancak diş ve ağız sağlığına dikkat edilse de zaman zaman koku ortaya çıkabilir. Uzmanlar bu konunun ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekerek, ağız kokusunun sağlık sorunlarına da işaret edebileceğini belirtiyorlar.
Diş hekimlerine başvuran kişilerin büyük bir çoğunluğu ağız kokusu şikayeti ile gelir. Kokunun birçok sebebi olabilir. Dişlerin çürümesi, diş eti hastalıkları, düzenli fırçalamama, yeme içme alışkanlıkları, fazla abur cubur tüketme, dişlerin arasında yemek artıklarının kalması gibi nedenleri sayabiliriz. Bunun yanı sıra farklı sebeplerden dolayı da ağız kokusu olabilir.
İş yaşamında ve sosyal hayatta kendimize dikkat etmemiz hayati öneme sahiptir. Ancak bazen gerekli önlemleri alsak da ağız kokusunun önüne geçemeyebiliriz. Bu durum sağlık sorunlarına işaret edebilir. Dolayısıyla bir diş hekimine danışarak geçmeyen kötü kokunun nedenini araştırabiliriz. Koku;
l Diş çürükleri
l Sinüzit ve akıntı
l Mide hastalıkları (Reflü, gastrit vb.)
l Ağız kuruluğu
l Böbrek rahatsızlıkları
l Akciğer enfeksiyonu, gibi çeşitli hastalıkların habercisi olabilir. Dolayısıyla ciddiye alınmalı ve mutlaka bir uzman ile görüşülmelidir.
Ağız sağlığımızı korumak ve koku konusunda önlem alabilmek için öncelikle düzenli diş fırçalamamız gerekiyor. Diş hekimleri, düzenli olarak günde en az iki kez dişlerin fırçalanması gerektiğini söylüyorlar.
l Bunun dışında diş fırçasının ulaşamadığı ve aralarda biriken yemek artıklarını temizlemek için diş ipi kullanabilirsiniz.
l Diş bakımı konusunda izlenecek bir diğer yol ise ağız bakım suyudur. Bu tür ürünler dişlerin arasına girerek koruma sağladıkları için sıklıkla tercih edilir.
l Bunun yanı sıra bol su içmek ve diş hekimine düzenli ziyaret de alınabilecek önlemler arasında sayılabilir.
Ağız ve diş sağlığına dikkat etsek de bazı durumlarda vücudumuz alarm verebilir. Böyle anlarda ağız kokusunu da hafife almadan bir uzmana danışmak ve işin doğrusunu öğrenmek gerekiyor.
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