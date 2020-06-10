Ağız kokusu deyip geçmeyin! Meğer bu hastalıkların habercisiymiş...

Ağız kokusu günümüzün en büyük problemlerinden birisidir. Düzenli diş fırçalama alışkanlığı olmayan kişilerin zamanla dişlerinin çürümesi ile ortaya çıkan koku, sosyal yaşamı da olumsuz yönde etkiler. Ancak diş ve ağız sağlığına dikkat edilse de zaman zaman koku ortaya çıkabilir. Uzmanlar bu konunun ciddiye alınması gerektiğine dikkat çekerek, ağız kokusunun sağlık sorunlarına da işaret edebileceğini belirtiyorlar.

AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ NELERDİR?

Diş hekimlerine başvuran kişilerin büyük bir çoğunluğu ağız kokusu şikayeti ile gelir. Kokunun birçok sebebi olabilir. Dişlerin çürümesi, diş eti hastalıkları, düzenli fırçalamama, yeme içme alışkanlıkları, fazla abur cubur tüketme, dişlerin arasında yemek artıklarının kalması gibi nedenleri sayabiliriz. Bunun yanı sıra farklı sebeplerden dolayı da ağız kokusu olabilir.

AĞIZ KOKUSU HANGİ SAĞLIK SORUNLARINA İŞARET EDEBİLİR?

İş yaşamında ve sosyal hayatta kendimize dikkat etmemiz hayati öneme sahiptir. Ancak bazen gerekli önlemleri alsak da ağız kokusunun önüne geçemeyebiliriz. Bu durum sağlık sorunlarına işaret edebilir. Dolayısıyla bir diş hekimine danışarak geçmeyen kötü kokunun nedenini araştırabiliriz. Koku;