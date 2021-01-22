Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen yöntemler

Günümüzde strese bağlı asit salınımları arttığı için belki de bir mide problemi ortaya çıkacaktır ve ona yönelik tedaviyle nefesten gelen bu kötü koku engellenecektir.

Dünyada ağız kokusunun giderilmesi için çok ciddi bir endüstri oluşturulmuştur. Çeşitli gargaralar, macunlar, şekerler, spreyler marketlerde satılmaktadır ve kişiler bu tip metotlarla kokuyu gidermeye çalışmaktadır. Asıl olan kokunun sebebini bulmaktır. Diş eti hastalığıysa ona yönelik bir tedavi, değilse diş hekiminin yapacağı kapsamlı bir muayenede hangi organdan kaynaklandığı tespit edilmelidir.

Eğer sadece gıdalar ve beslenmeyle ilgiliyse bazı gıdalar ağızda çok sülfür gazı yaydığı için buna yönelik ürünler kullanmak etkili olabilir. Bu ürünler, gazı bağlayacak içinde çinko içeren macun ve gargaralardır. Özellikle alkol içeren gargaralar ağız kokusunun artmasına sebep olmaktadır. Sakız gibi o anlık çözümler kişinin ağız kokusunu sadece bir kaç dakika bastıracaktır.

AĞIZ KOKUSU YAŞAMAMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Ağız kokusu sorunuyla karşılaşmamak için yapılacak olan sağlıklı yaşamak ve iyi gıdalarla beslenmektir. Tabii ki soğan ve sarımsak iyi gıdalardır, onları yedikten sonra toplum içerisinde çok yer almayacağımız hafta sonlarını tercih etmek, alkol ve sigara tüketiminde dikkatli olmak en başta yapılması gerekenler.