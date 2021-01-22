Ağız kokusu nasıl geçer? İşte ağız kokusuna iyi gelen yöntemler

Günümüzde strese bağlı asit salınımları arttığı için belki de bir mide problemi ortaya çıkacaktır ve ona yönelik tedaviyle nefesten gelen bu kötü koku engellenecektir.
Dünyada ağız kokusunun giderilmesi için çok ciddi bir endüstri oluşturulmuştur. Çeşitli gargaralar, macunlar, şekerler, spreyler marketlerde satılmaktadır ve kişiler bu tip metotlarla kokuyu gidermeye çalışmaktadır. Asıl olan kokunun sebebini bulmaktır. Diş eti hastalığıysa ona yönelik bir tedavi, değilse diş hekiminin yapacağı kapsamlı bir muayenede hangi organdan kaynaklandığı tespit edilmelidir.
Eğer sadece gıdalar ve beslenmeyle ilgiliyse bazı gıdalar ağızda çok sülfür gazı yaydığı için buna yönelik ürünler kullanmak etkili olabilir. Bu ürünler, gazı bağlayacak içinde çinko içeren macun ve gargaralardır. Özellikle alkol içeren gargaralar ağız kokusunun artmasına sebep olmaktadır. Sakız gibi o anlık çözümler kişinin ağız kokusunu sadece bir kaç dakika bastıracaktır.
Ağız kokusu sorunuyla karşılaşmamak için yapılacak olan sağlıklı yaşamak ve iyi gıdalarla beslenmektir. Tabii ki soğan ve sarımsak iyi gıdalardır, onları yedikten sonra toplum içerisinde çok yer almayacağımız hafta sonlarını tercih etmek, alkol ve sigara tüketiminde dikkatli olmak en başta yapılması gerekenler.
Diş bakımı olmazsa olmaz bir faktördür, dişini fırçalamayan ve dişinde çürükle gezen bir kişinin ağız kokusu şikayetinin farkında olması da beklenemez. Çünkü diş kanamasını ciddiye almıyorsa ağız kokusunu da ciddiye almaz. Dolayısıyla sağlığımızı, dişlerimizi ve bütün organlarımızı ciddiye almak bu konuda atacağımız en önemli adımdır.
Ağız kokusuna sebep olan en önemli olaylardan biri diş fırçalamasının yanlış yapılmasıdır. Yanlış dendiğinde kişiler bu yanlışın ne olduğunu pek algılamamaktadır.
Birinci yanlış sürenin çok kısa tutulmasıdır. 20 saniyede ve konsantre olmadan yapılan fırçalama etkili olmamaktadır. Diş fırçalıyorsak o süre zarfında sadece dişlerimizi düşünmeliyiz. En az 1 dakika, her dişin iç ve dış yüzeyinden fırça geçecek şekilde detaylı fırçalandıktan sonra, fırçanın temizlemediği ara yüzeyler için muhakkak diş ipi, ara yüz fırçası, ağız duşu gibi aparatları kullanmak zorundayız. çünkü dişler bizim için çok önemli organlardır. Hayatımızı hem sosyal hem de sağlık yönünden etkilemektedir. Günde en az 2 dakika ayırmak dişlerin hak ettiği bir zamandır.
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