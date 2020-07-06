Ağız kokusuna bu yöntemlerle veda edin! Dişlerinizi fırçalarken...

Psikolojik sıkıntıyı tetikleyen yaygın bir problem olan ağız kokusu; diş çürümesi, diş eti hastalığı ve yetersiz ağız bakımından kaynaklanabilir. Ağız ve diş sağlığına dikkat etmek, sigarayı bırakmak gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri, bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, kötü nefes kokusu devam ederse altta yatan nedenleri öğrenmek ve tedavi olmak için bir diş hekimine gitmeniz en doğrusudur.

DİŞLERİNİZİ DAHA SIK FIRÇALAYIN

Dişlerinizdeki yapışkan birikim olan plak ağız kokusuna neden olan bakterileri toplar. Ağzınızda birikmiş yiyecek kalıntıları da bu probleme katkıda bulunur.

l Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın ve en az bir kez de diş ipi kullanın.

l Nefes kokunuzla ilgili endişeleriniz varsa, her ikisini de biraz daha sık olarak yapın. Yine de aşırıya kaçmamanız gerektiğini unutmamalısınız.

l Dişlerinizi sert bir şekilde fırçalarsanız, bu durum dişlerinizin yıpranmasına yol açabilir ve çürüklerle savaşmak zorunda kalabilirsiniz.

AĞZINIZI ÇALKALAYIN

Bir gargara nefesinizi tazelemenin yanı sıra bakterilerden kurtulmanıza da yardım eder. Ekstra koruma sunan gargaralar kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.