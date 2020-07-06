Ağız kokusuna bu yöntemlerle veda edin! Dişlerinizi fırçalarken...

Psikolojik sıkıntıyı tetikleyen yaygın bir problem olan ağız kokusu; diş çürümesi, diş eti hastalığı ve yetersiz ağız bakımından kaynaklanabilir. Ağız ve diş sağlığına dikkat etmek, sigarayı bırakmak gibi basit yaşam tarzı değişiklikleri, bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bununla birlikte, kötü nefes kokusu devam ederse altta yatan nedenleri öğrenmek ve tedavi olmak için bir diş hekimine gitmeniz en doğrusudur.
Dişlerinizdeki yapışkan birikim olan plak ağız kokusuna neden olan bakterileri toplar. Ağzınızda birikmiş yiyecek kalıntıları da bu probleme katkıda bulunur.
l Dişlerinizi günde en az iki kez fırçalayın ve en az bir kez de diş ipi kullanın.
l Nefes kokunuzla ilgili endişeleriniz varsa, her ikisini de biraz daha sık olarak yapın. Yine de aşırıya kaçmamanız gerektiğini unutmamalısınız.
l Dişlerinizi sert bir şekilde fırçalarsanız, bu durum dişlerinizin yıpranmasına yol açabilir ve çürüklerle savaşmak zorunda kalabilirsiniz.
Bir gargara nefesinizi tazelemenin yanı sıra bakterilerden kurtulmanıza da yardım eder. Ekstra koruma sunan gargaralar kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.
l Seçtiğiniz gargaranın ağız kokusunu gidermek için özel olarak üretildiğinden emin olun.
l Böylece, her gün en az bir kez gargara yaparak, kötü nefes kokusunun önüne geçebilirsiniz.
Dilde oluşan kaplama kokulu bakteriler için zemin hazırlayabilir. Bundan kurtulmak için dilinizi de nazikçe fırçalamalısınız.
l Fırçanız dilinizin arkasına rahatça ulaşabilecek büyüklükte olmalı.
l Dil temizliğini kolaylaştırmak için özel temizleyici aparatlar da kullanabilirsiniz. Bu, diş fırçasının tek başına ulaşamayacağı alanlarda birikmiş olan gıda kalıntılarını ve ölü hücreleri en iyi şekilde temizler.
Soğan ve sarımsak ağız kokusuna neden olan yiyeceklerden bazılarıdır. Bu yüzden bu tür yiyeceklerin tüketimini abartmamalısınız.
Diş eti hastalıkları ağız kokusuna neden olur. Bakteriler dişlerin tabanındaki alanlarda toplanır, bu da kötü koku oluşumunu tetikler.
l Ağız ve diş bakımınızı yaparak diş eti hastalıklarına yakalanma ihtimalinizi düşürebilirsiniz.
l Diş eti hastalığınız varsa bir diş hekimine görünmelisiniz.
Ağzınızda yeterli tükürük olmaması dişlerinizin çürümesine ve ağız kokusuna yol açar.
l Gün boyu bol su için.
l Şekersiz sakızla da ağzınızdaki tükürük miktarını artırabilirsiniz.
Sigara kullanmak ağız kokusunu tetikleyen bir diğer faktördür. Aynı zamanda diş çürümelerine ve diş lekelerine yol açar. Hem genel sağlığınızı hem de ağız ve diş sağlığınızı korumak için sigarayı bırakmayı denemelisiniz.
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