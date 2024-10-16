Ağız kokusuna ne iyi gelir? Ağız kokusunu en hızlı ne geçirir? Evde ağız kokusu nasıl giderilir?

Diş ve ağız bakımına dikkat edilmesi, düzenli olarak diş hekimine gidilmesi ihmal edilmemesi gereken durumlardandır. Çeşitli mide mikropları, reflü, bademciklerde oluşan taşlar ya da diş çürükleri ağız kokusuna neden olabilir. Aynı zamanda ağız kokusu başka hastalıkların habercisi ve belirtisi olarak da görülebilir.

Ağız kokusuna ne iyi gelir?

Ağız kokusunun birçok farklı nedeni olabilir. Genel olarak ağız ve diş sağlığının korunmaması sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlıkların başat nedenleri arasında şu nedenler yer almaktadır:

Diş eti hastalıkları

Ağızda kuruluk

Reflü

Bademcik taşları

Diyabet

Böbrek hastalığı

Karaciğer hastalıkları

Sjögren sendromu

Tüm bu nedenlerden birine ya da birkaçına bağlı olarak ortaya çıkan ağız kokusu durumuna iyi geleceği bilinen çeşitli yöntemler bulunur. Eğer daha farklı ve daha ciddi bir nedene bağlı olarak ağız kokusu oluşmadıysa, tuzlu su ile gargara yapmak ya da gargara kullanmak da ağız kokusunu gidermek için yardımcı olacaktır.

Ağız kokusu nasıl geçer?

Diş bakımını aksatmamak ve düzenli olarak doktora gitmek ağız kokusuna engel olmaya yardım edebilir. Ancak ağzı kuru bırakmamak ve bol su tüketimi de ağız kokusunu geçirebilecek ya da bu sorunun önüne geçebilecek yöntemlerdendir. En bilinen çözümleri ise şunlardır:

Bol su içmek

Dişleri düzenli fırçalamak

Bilinçli ve doktor önerisi ile diş ipi kullanmak

Gargaralar kullanmak

Limonlu su içmek

Şekersiz sakız çiğnemek

Alkol, nikotin ve kafeinden uzak durmak

Sağlıklı beslenmek

Ağız kokusunu en hızlı ne geçirir?

Ağız kokusunu en hızlı biçimde geçireceği bilinen çeşitli yöntemler de bulunur. Bunların başında gargara yapmak gelir. Antibakteriyel gargaralar en hızlı çözüm olarak kullanılır. Ancak evde doğal gargaralar da yapılabilir.

Günde gerektiği kadar bol su içmek dışında tuzlu su ile gargara yapmak da ağız kokusuna en hızlı çözüm olarak kabul edilir. Ayrıca yeşil çay ve çeşitli bitki çayları içmenin de ağız kokusunu gidereceği bilinir.

Evde ağız kokusu nasıl giderilir?

Kişilerin ağız kokusu yaşama durumlarında yapacakları en iyi yöntem doktora gitmek olacaktır. Çünkü ağız kokusunun farklı nedenleri de olabilir. Başka hastalıkların habercisi olarak da görülen ağız kokusu uzun sürerse mutlaka doktora danışılmalıdır.

Evde hemen bulunabilecek malzemelerle ağız kokusu giderilebilir. Tuzlu su ile gargara yapmak ve ağzı çalkalamak en çok kullanılan yöntemdir. Bazı kişiler naneli şeker ya da sakızlardan çiğneyerek de ağız kokusunu gidermeyi tercih eder.

Ağız kokusuna kesin çözüm nedir?

Diş ve ağız sağlığı ile ilgili bir durum olan ağız kokusu tedavisi, doktor muayenesinden sonra belirlenir. Ağzı kuru bırakmamak, bol su içmek, maydanoz gibi yeşilliklerle beslenmek de ağız kokusunu gidermek için geçerli yöntemler arasında yer alır. Şu besinler de ağız kokusu yaşayanlar için tavsiye edilir:

Havuç

Yeşil çay

Limonlu su

Sebzeler

C vitamini içeren meyveler

Geçmeyen ağız kokusu için hangi doktora gidilir?

Bazı besinler ağız kokusuna neden olabilir. Bu koku geçici ya da kalıcı olarak da görülebilir. Bazı baharatlar, peynirler, soda ya da portakal suyu ve pastırma gibi besinlerin ağız kokusu yaptığı kabul edilir.

Ancak bazı durumlarda ağız kokusu uzun sürebilir. Uzun süre geçmeyen ağız kokusu durumlarında mutlaka doktora başvurulmalıdır. Bu alanda Kulak Burun Boğaz birimine ya da diş hekimlerine başvurulması gerekir.

Ağız kokusu tedavi edilmezse ne olur?

Mideden gelen ağız kokusuna kesin çözüm doktorun uygun gördüğü tedavi ile mümkün olabilir. Yıllardır geçmeyen ağız kokusu ise başka nedenlere bağlı olarak yaşanabilir. En bilinen sürekli ağız kokusu nedenleri ise şunlardır: