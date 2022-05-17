Ağız kokusuna ne iyi gelir? Ağız kokusuna iyi gelen evde uygulanabilecek doğal çözümler

Soğan gibi basit bir yiyecekten tutun, sıradan bir diş sorunu bile kötü ağız kokusuna neden olabilmektedir. Kötü ağız kokusunun tedavisi için en iyi yol, kötü kokuya neden olan sebebi keşfetmek ve onunla mücadele etmektir. Eğer nedeni belirlenememişse, geçici olarak sorunun çözülmesine yönelik bazı önlemler alabilirsiniz. Ağız kokusuna ne iyi gelir diyenler için Dr. Ahmet Şirin önemli açıklamalarda bulundu.

Ağız kokusun sosyal hayatı ve cinselliği etkilemektedir. Partnerinizin bu durumu cinsel isteksizliğe neden olur. İş çevrelerinde de bu durum toplumda itilmişliğe neden olmaktadır. Pek çok kişi için kötü ağız kokusu tiksindirici gelmekte arkadaşlarını uyarmak yerine ondan kaçmayı tercih etmektedirler. Kendi durumunu bilen kişi, çözümünü bulmak yerine kötü ağız kokusu ile yaşamakta ve bunun bir sorun olmadığına kendilerini inandırmaktadır. Yapılan araştırmalar da özel hayatlarında cinsel isteksizliğe neden olmaktadır. Toplumun her kesiminde ve dinsel ögelerde dahi bu durum ayıp kabul edilmektedir.

Ağız kokusunun en önemli nedenlerinden biri, kişinin ağız içinde kalan gıda parçacıklarıdır. Soğan, sarımsak ve diğer gıdalar kötü ağız kokusuna neden olur. Ağız kokusunun bir başka genel nedeni de ağız hijyenin kötü olması ve diş hastalıklarıdır. Sigara içmek, müzminleşmiş bademcik iltihabı, sinüzit, boğaz enfeksiyonları, geniz akıntıları, bronşit ve diğer solunum yolu enfeksiyonları kötü ağız kokusuna neden olan sebeplerdir.

Ağız kokusunun bir başka sebebi de böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kontrolsüz diyabet, bazı kanserler ve bazı metabolik hastalıklar olabilir. Yeterince tükürük olmayan bir ağızda kötü kokun nedeni olabilir. Ağız kuruluğu, uyku sırasında doğal olarak ortaya çıkarken, tükürük bezlerinin hastalıklarında görülebilmektedir. Sigara ve ağır zayıflama diyeti yapanlarda da ağız kokusu olabilmektedir.

AĞIZ KOKUSUNA NE İYİ GELİR? AĞIZ KOKUSUNA İYİ GELEN DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kötü nefes tedavisi için en iyi yolu, günde en az bir kez yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak ve diş ipi kullanmaktır. Dil fırçaları ile de zaman zaman dili fırçalamak ek olarak kötü kokuyu ortadan kaldırmak için de çok önemlidir.

Çıkarılabilir diş protezlerinin bakımının da iyi yapılması gerekir.

Yumuşak kıllı bir fırça kullanmak da önemlidir ve diş fırçanızı her üç - dört ayda bir değiştirmelisiniz.

Yeterince su içmek, aynı zamanda genel sağlık için faydalı olabileceği gibi ağzınızı nemli tutacaktır. Su yerine kahve, soda ya da alkol kullanmayın. Tükürük, uyarmak için başka bir yolu sakız çiğnemektir Ancak, şekersiz çeşitleri deneyin.

Bir çare de taze maydanoz veya nane yaprakları, karanfil, rezene kullanmaktır. Ancak, bu sadece geçici bir çözümdür. Özellikle sarımsak, soğan veya balık gibi yiyeceklerden sonra maydanoz, nane gibi, bitkilerdeki klorofil maddesi ağız boşluğundaki bakterileri öldürür.

Kötü nefesi nötralize eden tarçın, karanfil çiğneyebilirsiniz. Tarçın kokuyu ortadan kaldırmaz ama ağızda bakterilerin azaltılmasına yardımcı olur.

Özellikle düşük karbonhidrat ile diyet yapanların az da olsa bir ekmek dilimi kötü ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Rafine şeker tüketimini azaltın.

Yeşil çay için. Çayda bulunan polifenol, ağız kokusuna neden olan sülfür üreten, Ağzınızın içindeki zararlı bakterileri öldürecektir .

Suya biraz limon damlatın veya limon suyu ile ağzınızı çalkalayın

Kızılcık suyu bakterilerin ağız içinde oluşmasını önler.

Karbonatlı su ve tuzlu su hazırlayabilir bu suyla gargara yapabilirsiniz ve dil fırçaları ile fırçalayabilirsiniz.

Sigarayı bırakın. Bu çözümleri deneyin, hiçbiri sorununuzu çözemediyse, bir doktora müracaat edin.

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