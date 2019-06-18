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Ağız kokusunda 8 maddeye dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2019 10:25 | Son Güncelleme

Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, ağız kokusuna neden olan sebepler konusunda uyardı.Uygun olmayan ağız hijyeni, diş çürükleri ve bası hastalıkların da ağız kokusuna neden olabileceğini belirten Deş Hekimi Kaya ağız kokusunda 8 maddeye dikkat çekti;1.

Ağız kokusunda 8 maddeye dikkat

Estetik Diş Hekimi Doktor Efe Kaya, ağız kokusuna neden olan sebepler konusunda uyardı.
Uygun olmayan ağız hijyeni, diş çürükleri ve bası hastalıkların da ağız kokusuna neden olabileceğini belirten Deş Hekimi Kaya ağız kokusunda 8 maddeye dikkat çekti;
1. Uygun Olmayan Ağız Hijyeni
Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açacaktır. Günlük düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir.
2. Diş Çürükleri
Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluştururlar. Bu kaviteler üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açacaktır.
3. Diş Taşları
Diş taşının yapısında bakteri ve besin artıkları bulunur. Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.
4. Dilin Fırçalanmaması
Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilir. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açacaktır.
5. Uygun Olmayan Protezler
Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olur.Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı ve diş etleri ile mükemmel bir uyum içinde olmalıdır
6. Tütün Ürünleri Kullanımı
Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürür. Bu durum ağız içerisindeki bakterilerin çoğalmasını arttır. Çoğalan bakteriler ağız kokusuna sebep olur.
7. Alkol Kullanımı
Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.
8. Hastalıklar
Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit ,mide ülseri gibi hastalıklar ağız kokusuna yol açar. Solunum yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilmektedir.”

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