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Ağız kokusunu gidermek için ne yapmalı? İşte ağız kokusu için 10 doğal çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.11.2018 16:55 | Son Güncelleme

Ağız kokusu yaşayan insanların gülümsemekten ziyade konuşmak dahi istemediğini söyleyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, ağız kokusu problemi yaşayanlar için 10 doğal çözüm sundu. Ağız kokusu problemini doğal yöntemlerle çözmenin mümkün olduğunu söyleyen Diş Hekimi Kökdemir, çözümün çok basit olduğunu söylüyor. 'Mutfağa gidip bu besinlerden birini tüketin ağız kokunuzu çözün' diyen Kökdemir, ağız kokusu problemi yaşayanlara diş fırçalamanın dışında bakın neler öneriyor.

Dişlerinizi fırçalayamayacağınız bir ortamdaysanız veya dişlerinizi fırçalamanıza rağmen koku bir türlü azalmıyorsa, işte size basit ve etkili doğal çözümler!

Ağız kokusuyla baş etmenin 10 doğal yöntemi

PEYNİR
Yapılan araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynirin, ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Ayrıca peynir yemek, koku oluşumunun da önüne geçiyor.
ELMA, ARMUT, HAVUÇ
Bu besinler, içerdikleri lif sayesinde tükürüğü temizler, nefesi tazelerler.
LİMON
Sade sodanın içine limon dilimleri atıp sodanız bitince bu limon dilimlerini yiyebilirsiniz. Ayrıca mentollü veya limon aromalı şekerlerden de tüketebilirsiniz.
NANE - MAYDONOZ
Çiğ olarak tüketeceğiniz birkaç yaprak nane veya birkaç dal maydanoz, nefesinizi doğal olarak temizlemede etkilidir.
KAHVE
Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk Kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir.
KARANFİL
Karanfil çiğnemek, herkesin bildiği en etkili ve en ucuz ağız kokusu giderme yöntemlerinden birisidir.
YOĞURT
Probiyotiklerden zengin her türlü yiyecek ve içecek (özellikle de yoğurt) düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu azaltmada önemli bir yer tutar.
ÇİNKOLU SAKIZ
Çinkolu diş macunu, çinkolu sakız gibi çinko içeren ürünler ağız kokusunu yok eder. Dişlerinizi fırçalayamadığınız anlarda çinkolu sakızdan faydalanın.
TARÇIN
Tarçın çiğnemenin veya tarçınlı içecekler tüketmenin ağızdaki bakterilerle mücadelede işe yarayabileceği biliniyor.
BOL SU İÇMEK
Sık ve bol su içmek, ağız kokusunu azaltmada etkilidir. Bol su içmek, özellikle tükürüksel ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur.
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Anahtar Kelimeler:
diş ağız kokusu

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