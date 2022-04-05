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Ağız kokusunu önlemek için... Ramazan’da ağız bakımını ihmal etmeyin!

05.04.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sindirim sistemimizin başlangıcı olan ağzımız tüm vücudumuza açılan bir kapıdır ve dış ortama açık olması, besinlerle teması sebebiyle de mikroorganizmaların çoğalabilmesi için oldukça uygun bir ortamı oluşturur. Bu nedenle ağız ve diş bakımı günde 2 kere etkin diş fırçalama, 1 kere diş ipi kullanımı, dil fırçalanması ve gargara ile tüm ağız içi yüzeylerin temizlenmesi şeklinde yapılmalı ve yılda 2 kere de diş hekimine düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.

Ağız kokusunu önlemek için... Ramazan’da ağız bakımını ihmal etmeyin!

Ramazan ayında ağız bakımı da saatler düzenlenerek yine benzer şekilde yapılmalıdır. İftar ve sahurdan sonra olmak üzere 2 kez mutlaka dişler fırçalanmalı ve sahur sonrası diş ipi, dil temizliği ve gargara da yapılarak hijyeni sağlanmış bir ağız florasıyla oruca başlamak uzun süre açlık sebebiyle tükürük akışı azalmış ve bu sebeple asiditesi artmış ağız ortamınızı bakterilere karşı korumanızı sağlayacaktır.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN...

Yine uzun süreli açlığa bağlı ağız kokusu (halitozis) da bu ayda oruç tutan bireylerin yaşadığı bir problemdir.

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Ağız kokusuna sebep olabilecek ağız içi faktörler (eski ve uyumsuz köprülerin-dolguların varlığı, dişeti hastalıkları, yetersiz ağız hijyeni, çürükler, ağız içi enfeksiyon varlığı) ve ağız dışı faktörler (reflü, sindirim problemleri, sinüzit, farenjit, tonsilit, diyabet gibi sistemik hastalıklar ya da A, B12 vitamini, demir ve çinko eksikliği) dışında tuttuğumuz bu fizyolojik ağız kokusu uzun süre açlık sebebiyle mide ve ağız ortamının susuz kalması ve çok daha asidik bir yapıya geçmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve bazı önlemler alınarak azalabilmektedir;

  • Etkin ağız bakımını sağlamak, ağız kuruluğuna sebep olabileceği için tercihen alkolsüz gargara kullanmak
  • Sahuru atlamamak; bu öğünde ceviz, badem, tarçın ve yeşil çay tüketmek
  • Dehidratasyonu önlemek için iftar ve sahur arası bol bol su içmek
  • Kahve, çay, çikolata gibi yiyecek ve içeceklerden diüretik oldukları için mümkün olduğunca uzak durmak. Sahurda hiç tüketmemek.
  • Tuzlu, baharatlı ve kızartılmış gıdalardan uzak durmak, iftar ve sahurda bolca taze meyve ve sebze tüketmek
  • Sarımsak ve soğan gibi gıdalardan uzak durmak
  • Süt ve balık sindirim sırasında kötü koku açığa çıkaran proteinler içerdiğinden tüketiminden hemen sonra dişleri fırçalamak
  • Sigara tüketimini azaltmak mümkünse tamamen bırakmak
  • Damak protezi varsa uyumadan temizleyici solüsyonda bırakmak


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