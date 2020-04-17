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Ağız sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2020 16:17 | Son Güncelleme

Ağız ve diş sağlığınızı korumanın en kolay yolu bakım yapmaktır. Düzenli olarak dişlerinizi fırçalar, diş ipi ile yiyecek kalıntılarını temizler ve gargara yaparsanız, sağlıklı olmaya devam edersiniz. Bembeyaz dişler ve güzel kokan bir nefes için günlük ağız bakımı rutininiz olmalı. Bu yazıda ağız bakımının nasıl yapıldığını detaylıca açıkladık!

Ağız sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler

Dişlerinizi ne sıklıkla ve nasıl temizlemeniz gerektiğini öğrenmek ve ağız bakımınızı etkili şekilde yapmak için aşağıdaki önerileri takip edebilirsiniz. İşte, özgürce gülmenin, ağız sağlığınızı korumanın ve muhteşem görünen dişlere sahip olmanın yolları!

DÜZENLİ DİŞ FIRÇALAYIN AMA NAZİK OLUN

Görsel 1

Dişlerinizi günde iki defa fırçalamaya özen göstermelisiniz. Düzenli diş fırçalamak ne kadar önemliyse fırçalama sırasında agresif olmamanız da çok önemli. Doğru tekniği uyguladığınız zaman ağız ve diş sağlığınızı koruyabilir, plak ve bakterilerin önüne geçebilirsiniz. Her dişin önünü, arkasını ve üstünü fırçalamaya özen göstererek küçük dairesel hareketler yapmanız gerekir. Bu işlem ortalama 2-3 dakika sürer.

KALİTELİ ÜRÜNLER KULLANIN

Çok sert yapılı bir diş fırçası, diş minesine ve diş etlerinize zarar verebilir. Dişlerinizdeki koruyucu tabaka hasar görürse, diş hassasiyeti ve çürükler oluşabilir. Bu nedenle kaliteli diş fırçası ve diş macunu kullanmalısınız.

HER GÜN DİŞ İPİYLE DİŞLERİNİZİ TEMİZLEYİN

Görsel 3

Günde bir kez diş ipiyle dişlerinizi temizleyebilirsiniz. Diş ipi, fırçanın ulaşamadığı yerlerdeki plak ve bakterileri ortadan kaldırır. Ayrıca, ağız kokusunu önlemeye yardımcı olabilir. Çünkü dişler arasında sıkışıp kalan yiyecek kalıntıları, ağız kokusuna yol açar.

GARGARA YAPIN

Görsel 4

Ağız sağlığınızı korumak ve güzel kokan bir nefese sahip olmak için gargara kullanabilirsiniz. Gargara yapmak, ağızdaki bakterileri de hızlıca yok edebilir. Aynı zamanda diş ve diş eti iltihabının da önüne geçer. Düzenli gargara yaparak ağız kokusunu önlemiş olursunuz. Hem de gargaralar ağız içindeki asit miktarını azaltır ve diş etlerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.

ŞEKERLİ YİYECEKLERİ AŞIRI TÜKETMEYİN

Görsel 5

Şekerli yiyeceklerden çok fazla tüketirseniz, dişlerinizde boşluklar meydana gelebilir. Kraker, cips, makarna gibi nişastalı yiyecekler de diş hasarına neden olabilir. Diş çürükleriyle başa çıkmak zorunda kalmamak için şekerli hazır gıdaları ve nişasta içeren besinleri aşırı tüketmemelisiniz.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALAMADAN UYUMAYIN

Görsel 6

Gece yatmadan önce dişlerinizi fırçalamıyorsanız, onlara büyük kötülük yapıyorsunuz. Çünkü yatmadan önce ağız ve diş bakımı yapmak, gün boyu biriken mikropları ve plakları yok eder.

DİLİNİZİ İHMAL ETMEYİN

Görsel 7

Dilinize plak birikebilir. Bu durum sadece ağız kokusuna neden olmakla kalmaz, aynı zamanda ağız sağlığı sorunlarına da yol açabilir. Dişlerinizi her fırçaladığınızda dilinizi de yavaşça fırçalayabilirsiniz.

DAHA FAZLA SU

Görsel 8

Su içmek, hemen her konuda fayda sağlıyor. Bunlardan biri de ağız ve diş sağlığı. Her yemekten sonra su içerseniz, ağzınızdaki yapışkan ve asidik kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

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ağız ve diş sağlığı beyaz dişler

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