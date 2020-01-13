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  4. Ağız sağlığı kalbi etkiliyor!

Ağız sağlığı kalbi etkiliyor!

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Diş tedavilerinin zamanında yapılamaması, farklı birçok hastalığı da tetikliyor. Diş tedavilerinin yapılmaması hangi hastalıkları tetikliyor? Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Dt. Neşe Kahraman Özkan diş sağlığı hakkında merak edilenleri açıkladı.

Ağız sağlığı kalbi etkiliyor!

Sağlıklı olmak demek, sadece hasta olmamak değil, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerden de tam bir iyilik halinde olmak demektir. Vücudumuzdaki bir hastalık veya fonksiyonel bozukluk diğer doku ve organlarımızı da olumsuz yönde etkiler. Kalp hastalıkları ve ağız sağlığı arasındaki ilişki de bu duruma örnektir.

Ağız içinde normal şartlar altında milyonlarca bakteri bulunmaktadır. Ağız bakımını doğru ve yeterli uygulamayan kişilerde, bu bakterilerin sayısı artar. Artan bakteriler, dişlerde çürüklere ve enfeksiyonlara, diş eti hastalıklarına, ağız kokusuna neden olur. Sadece ağzımızı değil, kalp sağlığımızı da olumsuz yönde etkiler.

YETERSİZ AĞIZ BAKIMI KALBE ZARAR VERİYOR!

Özellikle kalp hastalığı olan bireylerde, yetersiz ağız bakımı neticesinde sayıca artan ve çeşitlenen bakteriler, yapılan kanamalı dental tedavilerde (diş çekimi, diş eti tedavisi vs.)kalbe taşınabilir.

Burada kalbin iç dokularında enfeksiyona (infektif endokardit)neden olabilir.Bu nedenle; doğuştan kalp hastalığı (konjenital kalp hastalığı), prostetik kalp kapağı, daha önceden geçirilmiş infektif endokardit hikayesi, kardiak transplantasyonu, kalp defektlerinin tedavisinde kullanılan prostetik materyali olan hastalarda özellikle dental işlemlerden önce “antibiyotik profilaksisi” gerekmektedir.

KARDİYOLOJİDEN ONAY ALINMALI

Tüm kalp hastalarında dental tedavilerden önce mutlaka kardiyoloji uzmanlarından konsültasyon (yazılı onay) alınmalı, kardiyoloji uzmanlarının önerdiği şekilde kan sulandırıcı ilaçlar kesilmelidir.

Gerekli onaylar alınıp, ilaç kullanımı düzenlenen tüm kalp hastalarında dental işlemler güvenle yapılabilmektedir. Bu hastalarda, diş eksikliği olması durumunda dental implantlar başarıyla uygulanabilir. Kalp hastalarında dental implantların başarı oranı, sağlıklı bireylerinkinden farklı değildir.

FIRÇALAMA, KALP HASTALIKLARINI YÜZDE 70 ORANINDA AZALTIYOR

Kalp hastalığı olan kişiler, ağız sağlığına çok önem vermelidir.Yapılan araştırmalarda diş köklerinde oluşan kronik enfeksiyonlar ile kalp damar hastalıkları arasında önemli bir ilişki olduğu gösterilmiştir.

İngiltere’de yapılan farklı bir araştırmaya göre günde en az 2 kez yapılan doğru diş fırçalama ile kalp hastalıklarının %70 oranında azaltılabileceği bildirilmiştir.

Kalp hastalığı olan bireyler, düzenli diş hekimi kontrollerine gitmeli ve dental tedavilerini ertelemeden yaptırmalıdır.
Yalnızca kalp hastaları değil, tüm bireyler günde en az 2 kere dişlerini fırçalamalı, en az 1 kere diş ipi ile diş aralarını temizlemelidir.

Ağız sağlığınıza dikkat ederken, kalp sağlığınızı da koruduğunuzu unutmayın.

Herkese sağlıklı günler dilerim.

Uzm. Dr. Dt. Neşe Kahraman Özkan

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

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Anahtar Kelimeler:
Diş tedavisi ağız sağlığı

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