Ağız sağlığı kalbi etkiliyor!

Sağlıklı olmak demek, sadece hasta olmamak değil, fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerden de tam bir iyilik halinde olmak demektir. Vücudumuzdaki bir hastalık veya fonksiyonel bozukluk diğer doku ve organlarımızı da olumsuz yönde etkiler. Kalp hastalıkları ve ağız sağlığı arasındaki ilişki de bu duruma örnektir.

Ağız içinde normal şartlar altında milyonlarca bakteri bulunmaktadır. Ağız bakımını doğru ve yeterli uygulamayan kişilerde, bu bakterilerin sayısı artar. Artan bakteriler, dişlerde çürüklere ve enfeksiyonlara, diş eti hastalıklarına, ağız kokusuna neden olur. Sadece ağzımızı değil, kalp sağlığımızı da olumsuz yönde etkiler.

YETERSİZ AĞIZ BAKIMI KALBE ZARAR VERİYOR!

Özellikle kalp hastalığı olan bireylerde, yetersiz ağız bakımı neticesinde sayıca artan ve çeşitlenen bakteriler, yapılan kanamalı dental tedavilerde (diş çekimi, diş eti tedavisi vs.)kalbe taşınabilir.

Burada kalbin iç dokularında enfeksiyona (infektif endokardit)neden olabilir.Bu nedenle; doğuştan kalp hastalığı (konjenital kalp hastalığı), prostetik kalp kapağı, daha önceden geçirilmiş infektif endokardit hikayesi, kardiak transplantasyonu, kalp defektlerinin tedavisinde kullanılan prostetik materyali olan hastalarda özellikle dental işlemlerden önce “antibiyotik profilaksisi” gerekmektedir.