Ağız sağlığını aksatmamak koronavirüse karşı koruyor

Ağız ve diş sağlığına özellikle bu dönemlerde daha fazla dikkat edilmesi ve virüslere karşı önlem alınması tavsiye ediliyor. Çünkü bazı virüsler genellikle ağız ve burun kanalları yoluyla bulaşarak tüm vücudu etkisi altına alıyor. Kirli ellerle yüze dokunmak, elleri ağıza götürmek gibi eylemlerse virüslerin kolayca vücuda girmesine neden oluyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerilerini dikkate almak ve evde kişisel hijyen kurallarına uymak, bireylerin sağlığının korumasına destek oluyor. Temizlik ne kadar kapsamlı ve koruyucu olursa, bulaşma riski de o kadar azaltılabiliyor. Peki, hastalıklardan korunmak için ağız sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler neler?

Kirli ellerin ağızla herhangi bir şekilde temas etmemesine özen gösterilmeli,

Eller sık sık yıkanmalı, gerekli durumlarda temizlik jelleri kullanılmalı,

Diş sağlığı ve ağız bakımında hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmeli, dişler günde en az 2 kere fırçalanmalı,

Diş iplerinin yardımıyla bakterilerin biriktiği diş boşlukları temizlenmeli,

Diş fırçalamanın yanında antiseptik gargaralardan yararlanılmalı,

Acil diş hastalıklarından birine sahip olanlar maske takarak diş hekimlerine tedaviye gitmeli,

Hekime de hastalık geçmişinden bahsedilerek, belirtilen şekilde ağız gargarası yaptıktan sonra tedaviye başlanabilir.

