HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Ağız sağlığını aksatmamak koronavirüse karşı koruyor

Ağız sağlığını aksatmamak koronavirüse karşı koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2020 16:20 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunma noktasında ağız sağlığının da önem taşıdığını anlatan Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, elleri sık sık ağza götürmenin vücudu mikroplara karşı savunmasız bıraktığına dikkat çekti. Bakterilerin kolayca üreyebildiği ve vücuda geçiş yapmak için kullandığı ağız için bazı bakım kurallarına uymak gerektiğine dikkat çeken Diş Hekimi Aylin Hoşzeban Erdur, evde ağız ve diş sağlığı için uygulanması gereken yöntemler hakkında bilgiler verdi.

Ağız sağlığını aksatmamak koronavirüse karşı koruyor

Ağız ve diş sağlığına özellikle bu dönemlerde daha fazla dikkat edilmesi ve virüslere karşı önlem alınması tavsiye ediliyor. Çünkü bazı virüsler genellikle ağız ve burun kanalları yoluyla bulaşarak tüm vücudu etkisi altına alıyor. Kirli ellerle yüze dokunmak, elleri ağıza götürmek gibi eylemlerse virüslerin kolayca vücuda girmesine neden oluyor. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerilerini dikkate almak ve evde kişisel hijyen kurallarına uymak, bireylerin sağlığının korumasına destek oluyor. Temizlik ne kadar kapsamlı ve koruyucu olursa, bulaşma riski de o kadar azaltılabiliyor. Peki, hastalıklardan korunmak için ağız sağlığı konusunda dikkat edilmesi gerekenler neler?

Kirli ellerin ağızla herhangi bir şekilde temas etmemesine özen gösterilmeli,
Eller sık sık yıkanmalı, gerekli durumlarda temizlik jelleri kullanılmalı,
Diş sağlığı ve ağız bakımında hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmeli, dişler günde en az 2 kere fırçalanmalı,
Diş iplerinin yardımıyla bakterilerin biriktiği diş boşlukları temizlenmeli,
Diş fırçalamanın yanında antiseptik gargaralardan yararlanılmalı,
Acil diş hastalıklarından birine sahip olanlar maske takarak diş hekimlerine tedaviye gitmeli,
Hekime de hastalık geçmişinden bahsedilerek, belirtilen şekilde ağız gargarası yaptıktan sonra tedaviye başlanabilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Gözden de bulaşıyor! Koronavirüsten korunmak için...Gözden de bulaşıyor! Koronavirüsten korunmak için...
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağız sağlığı koronavirüs sağlık

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'koronavirüs' açıklaması

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Futbol dünyasını sarsan ölüm! Koronavirüs...

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Bilim Kurulu Üyesi: İpin ucunun kaçtığı yerler var

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs karantinasındaki kişi hastaneden kaçtı

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Erkan Petekkaya'nın dizisi Gel Dese Aşk için flaş karar

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

Ahmet Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri

İlginizi Çekebilir

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

'Ölüm pis bir iş' dedi ve ekledi 'intiharlar, cinayetler, zehirlenenler gördüm'

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs düşmanı! İşte bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde

Koronavirüs düşmanı! İşte bağışıklığınızı güçlendirecek 3 madde

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat! Evinizdeki bu bölgeler bakteri ve virüs yuvası olabilir!

En temiz yerin burası olduğunu düşünebilirsiniz ama...

Ayak kokusundan kurtulmak çok kolay! Evde hazırlayacağınız...

Ayak kokusundan kurtulmak çok kolay! Evde hazırlayacağınız...

Koronavirüs salgınında kontakt lens tehdit oluşturuyor

Gözden de bulaşıyor! Koronavirüsten korunmak için...

Mevsimsel hastalıklar ile koronavirüs nasıl ayırt edilir?

Mevsimsel hastalıklar ile koronavirüs nasıl ayırt edilir?

Akciğer kanseri hastaları salgın dönemine dikkat

Akciğer kanseri hastaları salgın dönemine dikkat

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü!

Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.