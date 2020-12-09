Ağız ve diş bakımı bizi koronavirüsten koruyabilir mi?

Bu durum ağız ve diş sağlığının önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. Peki bu süreçte ağız bakımı nasıl olmalı, diş fırçalamak genel vücut sağlığını nasıl etkiliyor, yaptırmamız gereken ve yarım kalan diş tedavilerimiz için nasıl bir yol izlemeliyiz? Tüm bu merak ettiklerinizi kaleme aldım.

Ağız ve diş sağlığına gösterilen özen, bu süreçte en üst düzeye çıkarılmalıdır. Dişler günde en az 2 kere ve 2 dakika boyunca fırçalanmalıdır. Ara yüz temizliği için fırçalama yapmadan önce mutlaka 1 defa diş ipi ya da ağız duşu kullanılmalıdır. Tuzlu su ile yapacağınız ağız ve boğaz gargarası da diş eti sorunlarınızı hafiflettiği gibi, bu sorunlarınıza karşı etkili bir koruma sağlar. Bu noktada tansiyon hastalarının tuzlu su yerine ağız bakım suyunu kullanmalarını öneriyoruz.

Gargaralar, diş ipi, arayüz fırçası ve ağız duşu ağız hijyeninin sağlanmasında yardımcı olurlar. Ancak bir diş fırçalamanın yerine veya önüne geçemez. O nedenle diş fırçalamak en temel temizlik aracıdır.

Alacağınız bu önlemler; hem rutinde diş ve diş eti hastalıklarından korunmanıza yardımcı olurken, hem de koronavirüsün en önemli yayılım yollarından biri olan ağız bölgesinin, virüslere açık bir kanal olmasının önüne geçer.