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Ağız ve diş bakımı bizi koronavirüsten koruyabilir mi?

09.12.2020 10:31 | Son Güncelleme:
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Ağız ve diş bakımı bizi koronavirüsten koruyabilir mi?

Korona virüs tüm dünyayı çepeçevre sardı. Ve herkesi etkisi altına almaya devam ediyor. Biliyorsunuz ki ağız sağlığı ve bakımı her daim çok önemli ve ihmal edilmemeli. Ancak virüsün ağız, burun ve göz kanalları ile bulaştığını uzmanlardan öğrendik.

Bu durum ağız ve diş sağlığının önemini bir kez daha bizlere hatırlattı. Peki bu süreçte ağız bakımı nasıl olmalı, diş fırçalamak genel vücut sağlığını nasıl etkiliyor, yaptırmamız gereken ve yarım kalan diş tedavilerimiz için nasıl bir yol izlemeliyiz? Tüm bu merak ettiklerinizi kaleme aldım.

Ağız ve diş sağlığına gösterilen özen, bu süreçte en üst düzeye çıkarılmalıdır. Dişler günde en az 2 kere ve 2 dakika boyunca fırçalanmalıdır. Ara yüz temizliği için fırçalama yapmadan önce mutlaka 1 defa diş ipi ya da ağız duşu kullanılmalıdır. Tuzlu su ile yapacağınız ağız ve boğaz gargarası da diş eti sorunlarınızı hafiflettiği gibi, bu sorunlarınıza karşı etkili bir koruma sağlar. Bu noktada tansiyon hastalarının tuzlu su yerine ağız bakım suyunu kullanmalarını öneriyoruz.

Gargaralar, diş ipi, arayüz fırçası ve ağız duşu ağız hijyeninin sağlanmasında yardımcı olurlar. Ancak bir diş fırçalamanın yerine veya önüne geçemez. O nedenle diş fırçalamak en temel temizlik aracıdır.

Alacağınız bu önlemler; hem rutinde diş ve diş eti hastalıklarından korunmanıza yardımcı olurken, hem de koronavirüsün en önemli yayılım yollarından biri olan ağız bölgesinin, virüslere açık bir kanal olmasının önüne geçer.

İHMAL EDİLDİĞİNDE CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR!

Ağız ve diş sağlığı, sağlıklı bireylerde de genel sağlık problemi yaşayan insanlar içinde oldukça önem arz ediyor. Evet, diş çürüğü ölümlere sebep vermiyor. Ancak kalp gibi genel sağlığı etkileyecek rahatsızlıklar tehlikeyi arttırıyor ve ölümü tetikleyebiliyor. Bunun içindir ki tüm kalp ameliyatları ve özellikle eklem protezi ameliyatlarından önce hastalar detaylı diş sağlığı kontrolünden geçirilmektedir. Diş enfeksiyonları kalp ve eklem operasyonlarında ileri seviyede risk oluşturmaktadır.

Hemen hemen her paragrafta da bahsettiğim gibi diş sağlığının herkes için önemli. Ancak doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda ve kalp kapakçığı rahatsızlığı olan erişkinlerde çok daha büyük önem kazanmaktadır. Çürük dişlere yapılacak olan müdahale sırasında oluşacak bakteriyemi ayrıca endokardit adını verdiğimiz kalp ve damarların iç yüzeyini örten tabakanın enfeksiyonuna neden olabilir. Endokardit, uzun süreli hastanede yatarak antibiyotik tedavisi gerektiren ve ölüm riski taşıyan son derece ciddi bir klinik tablodur.

Diş sağlığı gözardı edildiği takdirde çürük dişlerin dolgu ya da çekimi esnasında hatta diş fırçalama sırasında oluşan kanamalar; kan dolaşımına karışan enfeksiyonun kalpteki sorunlu bölgeye ulaşması ve buradaki bakterilerin çoğalması ile ciddi kalp enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu tabloyla karşılaşmamak adına altını çize çize söylüyorum ki ağız ve diş sağlığına önem gösteriniz.

Bu pandemi koşulları altında evde kalarak hem kendi sağlığınızı hem de çevrenizdeki insanların sağlığını koruyabilirsiniz. Acil olmadıkça diş kliniklerine gitmenizi elbette önermiyorum. Ancak acil durumlar da önemsenmediğinde ciddi rahatsızlıklara yol açabileceği akıllardan çıkarılmamalı.

Hepinize sağlıklı günler diliyorum.

Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
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