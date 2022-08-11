Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunları ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Meslek yüksek okulu yani MYO mezunları diş hekimlerinin yanında asistan ya da teknisyen olarak görev almaktadır. Meslek yüksek okulunu başarı ile tamamlayan öğrenciler diş ölçüsü alır. Bunun yanı sıra muayene esnasında kullanılacak tıbbi araç gereçleri sterilize eder. Peki Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunları ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunları nerelerde çalışır?
Önlisans programı olan Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün amacı görev alacakları diş doktorunun yanında verilen dolgu, diş teli gibi pek çok ürünün hazırlanması görevini yapacak bireyler yetiştirerek sektöre katkı sağlamaktır.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü tercih eden öğrencilerin disiplinli, soğukkanlı, sorumluluk bilinci yüksek ve bunların yanında sağlık sektörüne karşı ilgili olması beklenir.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü okumaya hak kazanan öğrenciler 2 yıllık bir eğitim görmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversite mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Peki öğrenciler 4 dönemlik bu eğitim hayatında hangi dersleri görüyorlar. Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) bölümü derslerini inceleyelim.
• Dental Maddeler ve Alet Bilgisi
• Ağız, Diş Çene Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri
• Ağız ve Diş Fizyolojisi
• Temel Mikrobiyolojisi
• Ağız ve Diş Sağlığında Araç - Gereç Bilgisi
• Farmakoloji
• Sterilazasyon Esasları ve Yöntemleri
• Dental Anatomi ve Morfoloji Bilimi
• Ağız ve Diş Sağlığında Klinik Çalışma Yöntemleri
• Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt
• Koruyucu Diş Hekimliği
Not: Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri 3. dönemde staj yapmaya başlar.
• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
• Mesleki Uygulama
• Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik
Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü tercih eden öğrenciler Türkçe eğitim almaktadırlar. Ancak bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Dileyen öğrenciler İngilizce okuyarak bölümü 3 senede bitirebilirler.
Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü okumak isteyen öğrenciler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek bölümünü kazanmaları gerekmektedir. Bu bölümü kazanmak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Sınavına iyi hazırlanmalıdır. Toplam 120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Sınavı yani TYT sınavında soru dağılımı şu şekildedir:
Her bölümde olduğu gibi Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde de öğrencilerin AKTS kredisi önemlidir. AKTS kredisini dolduran öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar ve Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans diplomasına sahip olurlar.
Ağız ve diş sağlığı (MYO) mezunlarının kamuda iş olanaklarını Kamu Personeli Seçme Sınavı belirlemektedir. Eğer bu sınava iyi hazırlanmış ise devlet üniversitelerinde, hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışabilmektedir.
Ancak kişi kamuda çalışmak istemiyor ise Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanaklarına bakacak olursak özel hastanelerde, özel muayenelerde diş hekimlerinin yanında asistan ya da teknisyen olarak çalışabilirler.
Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümünün amacı kliniklerde ya da hastanelerde diş hekimlerine yardımcı olacak sağlık teknikerleri yetişmesini sağlamaktır. Kliniklerin ya da diş hastanelerinin sayısında ki artış ile beraber diş hekimlerine muayene ya da ölçü almada yardımcı olacak teknikerlere de ihtiyaç arttı. Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile Türkiye'nin pek çok okulunda Ağız ve Diş Sağlığı bölümü açılıyor.
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