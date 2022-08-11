Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunları ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Meslek yüksek okulu yani MYO mezunları diş hekimlerinin yanında asistan ya da teknisyen olarak görev almaktadır. Meslek yüksek okulunu başarı ile tamamlayan öğrenciler diş ölçüsü alır. Bunun yanı sıra muayene esnasında kullanılacak tıbbi araç gereçleri sterilize eder. Peki Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunları ne iş yapar? Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunları nerelerde çalışır?

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) bölümü nedir?

Önlisans programı olan Ağız ve Diş Sağlığı bölümünün amacı görev alacakları diş doktorunun yanında verilen dolgu, diş teli gibi pek çok ürünün hazırlanması görevini yapacak bireyler yetiştirerek sektöre katkı sağlamaktır.

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü tercih eden öğrencilerin disiplinli, soğukkanlı, sorumluluk bilinci yüksek ve bunların yanında sağlık sektörüne karşı ilgili olması beklenir.

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü okumaya hak kazanan öğrenciler 2 yıllık bir eğitim görmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 120 AKTS haklarını doldurmaları ve üniversite mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri gerekir. Peki öğrenciler 4 dönemlik bu eğitim hayatında hangi dersleri görüyorlar. Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) bölümü derslerini inceleyelim.

1. Dönem Dersleri

• Dental Maddeler ve Alet Bilgisi

• Ağız, Diş Çene Radyolojisi ve Korunma Yöntemleri

• Ağız ve Diş Fizyolojisi

• Temel Mikrobiyolojisi

2.Dönem Dersleri

• Ağız ve Diş Sağlığında Araç - Gereç Bilgisi

• Farmakoloji

• Sterilazasyon Esasları ve Yöntemleri

• Dental Anatomi ve Morfoloji Bilimi

3.Dönem Dersleri

• Ağız ve Diş Sağlığında Klinik Çalışma Yöntemleri

• Muayene Yönetimi ve Hasta Kayıt

• Koruyucu Diş Hekimliği

Not: Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri 3. dönemde staj yapmaya başlar.

4.Dönem Dersleri:

• Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon

• Mesleki Uygulama

• Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü tercih eden öğrenciler Türkçe eğitim almaktadırlar. Ancak bazı üniversitelerde İngilizce hazırlık sınıfı vardır. Dileyen öğrenciler İngilizce okuyarak bölümü 3 senede bitirebilirler.

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümü Olan Bazı Üniversiteler

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi)

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi)

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Vakıf Üniversitesi)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

ANKARA MEDİPOL ÜNİVEONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)

RSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi)

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi)

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi)

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi)

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi)

KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) (Vakıf Üniversitesi)

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Ağız ve Diş Sağlığı bölümünü okumak isteyen öğrenciler Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek bölümünü kazanmaları gerekmektedir. Bu bölümü kazanmak isteyen öğrenciler Temel Yeterlilik Sınavına iyi hazırlanmalıdır. Toplam 120 sorudan oluşan Temel Yeterlilik Sınavı yani TYT sınavında soru dağılımı şu şekildedir:

Türkçe - 40 Soru

Matematik - 40 Soru

Fen Bilimleri - 20 Soru

Sosyal Bilimler - 20 Soru

Her bölümde olduğu gibi Meslek Yüksek Okulu bölümlerinde de öğrencilerin AKTS kredisi önemlidir. AKTS kredisini dolduran öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar ve Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans diplomasına sahip olurlar.

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunları iş imkanları nelerdir?

Ağız ve diş sağlığı (MYO) mezunlarının kamuda iş olanaklarını Kamu Personeli Seçme Sınavı belirlemektedir. Eğer bu sınava iyi hazırlanmış ise devlet üniversitelerinde, hastanelerinde, eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışabilmektedir.

Ancak kişi kamuda çalışmak istemiyor ise Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) mezunlarının özel sektörde iş olanaklarına bakacak olursak özel hastanelerde, özel muayenelerde diş hekimlerinin yanında asistan ya da teknisyen olarak çalışabilirler.

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Ağız ve Diş Sağlığı (MYO) Bölümünün amacı kliniklerde ya da hastanelerde diş hekimlerine yardımcı olacak sağlık teknikerleri yetişmesini sağlamaktır. Kliniklerin ya da diş hastanelerinin sayısında ki artış ile beraber diş hekimlerine muayene ya da ölçü almada yardımcı olacak teknikerlere de ihtiyaç arttı. Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile Türkiye'nin pek çok okulunda Ağız ve Diş Sağlığı bölümü açılıyor.



