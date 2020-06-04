Ağızda dağılan kıyır kıyır tahinli kurabiye tarifi

Yüksek besin değerine sahip olan tahin, kurabiye hamurunun içine girince ortaya helva tadında bir lezzet çıkıyor. Tahinli kurabiye cevizli ve cevizsiz olacak şekilde hazırlanabilir. Tadan herkesten tam not alan tahinli kurabiye tarifini detaylı bir şekilde anlatacağız, buyursunlar.

TAHİNLİ KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir su bardağı tahin

Bir su bardağı sıvı yağ

3,5 su bardağı un

Bir su bardağı pudra şekeri

Bir su bardağı dövülmüş ceviz içi

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

TAHİNLİ KURABİYE TARİFİ YAPILIŞI

Derin bir kabın içine sıvı yağı, tahini, pudra şekerini ve ceviz içini ekleyip karıştırın.

Malzemeler harmanlandıktan sonra içine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyerek karıştırma işlemine devam edin.

Tüm malzemeler harmanlanınca yoğurma işlemine geçin.

İyi bir şekilde yoğurduğunuz kurabiye hamurundan minik parçalar koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin.

Yağlı kağıdın üzerine kurabiyeleri değiştirin.

Önceden ısıtılmış. 180 derece fırında kurabiyelerin üzeri çatlayana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

TAHİNLİ KURABİYE PÜF NOKTALARI

Tahinli kurabiye yaparken pudra şekeri kullanırsanız, kurabiyeniz çok daha pürüzsüz bir görünüme sahip olacaktır.

Kurabiye malzemelerinin hepsi oda sıcaklığında olmalıdır.

Tahinli kurabiye Arda Türkmen’in tarifinde minik dokunuşlarla farklılaşıyor. Ünlü şef, tahinli kurabiyenin dışını susama bulayarak fırına veriyor. Siz de bu püf noktasını deneyebilirsiniz.

Fırından çıkardığınız kurabiyeleri hemen servis tabağına almayın aksi halde hemen dağılabilirler. Bir süre soğumalarını bekleyin.

Tahinli kurabiye cevizsiz de hazırlanabilir. Bunun yerine öğütülmüş fındık ekleyerek kurabiyeye farklı bir aroma kazandırabilirsiniz.

TAHİNLİ KURABİYENİN YANINA NE YAKIŞIR?

Kurabiyeyi kış aylarında sıcak bir çay ile servis edebilirsiniz. Yaz aylarında ise buz gibi limonata ile harika bir ikili oluyorlar doğrusu... Ağır bir lezzet olduğu için şekerli içeceklerle önerilmez.

TAHİNLİ KURABİYE KALORİ ORANI NEDİR?

Bir adet orta boy tahinli kurabiye 80 kaloridir.

