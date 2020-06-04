Ağızda dağılan kıyır kıyır tahinli kurabiye tarifi

Yüksek besin değerine sahip olan tahin, kurabiye hamurunun içine girince ortaya helva tadında bir lezzet çıkıyor. Tahinli kurabiye cevizli ve cevizsiz olacak şekilde hazırlanabilir. Tadan herkesten tam not alan tahinli kurabiye tarifini detaylı bir şekilde anlatacağız, buyursunlar.
Bir su bardağı tahin
Bir su bardağı sıvı yağ
3,5 su bardağı un
Bir su bardağı pudra şekeri
Bir su bardağı dövülmüş ceviz içi
Bir paket vanilya
Bir paket kabartma tozu
Tahinli kurabiye yaparken pudra şekeri kullanırsanız, kurabiyeniz çok daha pürüzsüz bir görünüme sahip olacaktır.
Kurabiye malzemelerinin hepsi oda sıcaklığında olmalıdır.
Tahinli kurabiye Arda Türkmen’in tarifinde minik dokunuşlarla farklılaşıyor. Ünlü şef, tahinli kurabiyenin dışını susama bulayarak fırına veriyor. Siz de bu püf noktasını deneyebilirsiniz.
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri hemen servis tabağına almayın aksi halde hemen dağılabilirler. Bir süre soğumalarını bekleyin.
Tahinli kurabiye cevizsiz de hazırlanabilir. Bunun yerine öğütülmüş fındık ekleyerek kurabiyeye farklı bir aroma kazandırabilirsiniz.
Kurabiyeyi kış aylarında sıcak bir çay ile servis edebilirsiniz. Yaz aylarında ise buz gibi limonata ile harika bir ikili oluyorlar doğrusu... Ağır bir lezzet olduğu için şekerli içeceklerle önerilmez.
Bir adet orta boy tahinli kurabiye 80 kaloridir.
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