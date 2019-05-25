Ağızda şişliğin belirtisi, tükürük bezindeki taş olabilir

Safra ve böbrek taşı rahatsızlıkları, bilinen ve sık rastlanan sorunlar arasında yer alıyor. Halk arasında ‘taş’ olarak tabir edilen durum, vücudun çeşitli bölgelerinde minerallerin çökmesiyle oluşan bir rahatsızlık olarak biliniyor. Benzer taş oluşumun tükürük bezlerinde de oluşabildiğine vurgu yapan Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Tükürük bezi taşı, tükürük kanalının ağzında bir şeyin batması gibi tahriş ve iltihaplanma nedeniyle kanaldaki çok küçük mineral yapıların birbirine yapışarak birikmesi yoluyla oluşuyor. Her vücudun ürettiği ve çökelen mineraller farklıdır. Taşa rastlanma ihtimali de kişiden kişiye değişebilir” diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Yemek yerken ağızda birden bire beliren ağrı ile oluşan şişlik hastalığın en tipik belirtisidir. Teşhis için çekilecek röntgen filminde, içindeki mineral yoğunluğu az ise taşlar gözükmeyebiliyor. Önce taş olup olmadığının kesin tespit edilmesi lazım. Çünkü taş olmadan, sadece tükürük bezinin iltihabına bağlı olarak da kanal daralabilir/tıkanabilir ve aynı şikâyetler meydana gelir. Ultrason incelemesi bu konuda çok önemli bir teşhis aracıdır. Tedavi yaklaşımı ultrason sonucuna göre yapılır’’ dedi.

BOL SU İÇMEK, TAŞ OLUŞUMUNU ÖNLEYEBİLİR

Hastalığın tedavisinin taşın bulunduğu konuma göre yapılacağını belirten Prof. Dr. Özbayrak, “Bunu çözecek bir ilaç yok. Bol su içmek yatkınlığı olanlarda oluşumu engellemek bakımından iyi bir alternatif. Taşlar genellikle tükürük bezi içinde değil, kanalda oluşmaktadır. Tedavinin klasik yaklaşımı cerrahi olarak taşın çıkartılmasıdır” ifadelerini kullandı.

Tedavi süreci hakkında konuşan Özbayrak, şunları söyledi: