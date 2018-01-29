Ağızları açık bırakan 'vahşi' dans!

Kendrick Lamar ile birlikte yaptığı Loyalty ile en iyi ortak rap çalışması ödülünü kazanan Rihanna, bir de uzun uzun alkışlanan bir sahne şovuna imza attı...
Rihanna, Grammy gecesine damga vurdu
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Rihanna, DJ Khaled ve Bryson Tiller ile birlikte sahneye çıktı. Wild Thoughts (Vahşi Düşünceler) adlı şarkısını seslendirdi. Rihanna'nın o sırada sergilediği dansları da Grammy izleyicilerinin ağzını açık bıraktırdı.
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29 yaşındaki şarkıcı, pembe payetli, cesur elbisesi içinde sergilediği figürlerle kendine hayran bıraktırdı.
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Güney Afrika Gwara gwara dansını yaparak adeta kendinden geçti...
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