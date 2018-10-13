"Çocukluğumdan beri bu işin içindeyim. Sezon başlayınca her gün hal pazarından biber alıyoruz. Önce işçiler temizliğini yapıyor ve bozuk olanlar ayıklanıyor. Daha sonra makineye atılıp, tohumunu aldıktan sonra kuruması için sergi alanına bırakılıyor. Hava durumuna göre iki gün bekletiyoruz, sonra makinede çekerek salçaya dönüştürüyoruz. Ardından hava durumuna göre bir haftaya kadar güneşin altında bekletiyoruz."

- "Acı ama reçel gibi tatlı geliyor"

Yakup Işıkay, isot ve isottan yapılan ürünlerin Şanlıurfa'da ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, bundan dolayı işlerini titizlikle yürüttüklerini ve en kaliteli biber salçasını yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.

Söz konusu ürünün kahvaltılar dahil birçok yemekte kullanıldığını dile getiren Işıkay, şöyle konuştu:

"Biz biber salçasına reçel diyoruz, geçmişten beri bu böyle biliniyor, herhalde çok sevdiğimiz ve tükettiğimiz için öyle bir isim konmuş. Acı olmasına rağmen bize reçel gibi tatlı geliyor. Sabah kahvaltısında sade olarak da tüketilir, içine yumurta kırılarak da yenir. Çiğ köftede de kullanılır, diğer birçok yemekte de kullanılıyor. Biz yıllık yaklaşık 10 ton reçel üretiyoruz. İl dışına gönderdiğimiz gibi burada da satıyoruz. Kilogramını toptan 20-25 liradan, perakende de 30-35 liradan satıyoruz. Reçelin yapımı isottan daha meşakkatli. Önceden daha da zordu çünkü makineler yoktu ve her şeyi elle yapıyorduk, ellerimiz daha çok yanıyordu şimdi ise makinelerle birlikte işimiz nispeten daha kolayladı. Ama her şeye rağmen çok zahmetli bir iş ve çok işçilik gerekiyor. Acı olmasına rağmen çocuklar da ekmeğe sürüp rahatlıkla tüketebiliyor."