HABER

Ağızların tadını kaçıran reflü

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Türkiye’de yaygın olarak görülen ve ağızların tadını kaçıran reflü hastalığı hayatı kabusa çevirebiliyor.Çoğu zaman gastrit hastalığı ile karıştırılan reflü ile ilgili açıklama yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinden Uzm.

Ağızların tadını kaçıran reflü

Türkiye’de yaygın olarak görülen ve ağızların tadını kaçıran reflü hastalığı hayatı kabusa çevirebiliyor.
Çoğu zaman gastrit hastalığı ile karıştırılan reflü ile ilgili açıklama yapan VM Medical Park Samsun Hastanesi Gastroenteroloji Kliniğinden Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu ve Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, ağızların tadını kaçıran reflü hakkında önemli bilgiler aktardı.
Uzm. Dr. Özgür Ecemiş, “Gastroözofagial reflü hastalığı, asitli mide içeriğinin veya asidik olmayan ince barsak içeriğinin yemek borusuna zorlama olmadan kaçması sonucu oluşur. Bu nedenle klasik reflü şikayeti göğüste yanma olarak karşımıza çıkar. Endoskopi sırasında hastaların birçoğunda yemek borusunda hasar tespit edilmez. Reflü toplumda sık görülen bir hastalık olup yüzde 30’lara kadar çıkmaktadır. Tanıda hastanın göğüs arkasında yanma hissi tipiktir. Tedavide yatak başının yükseltmek, yatmadan önce 3 saat boyunca yemek yememek, kilo vermek, aşırı yemekten kaçınmak, sigara ve alkolün bırakılması, kafein ve çikolota alımını azaltmak ilaç dışı yöntemler olarak sayılabilir” dedi.

Kansere yol açar mı?
“İlaç tedavisi olarak mide asidini baskılayan ilaçlar kullanılmaktadır” diyen Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu ise şu bilgileri verdi: “Bu ilaçların kullanım şekli ve süresi hastadan hastaya değişebilir. Bu nedenle hastaların hekim kontrolünde olmaları tavsiye edilmektedir. Reflü tedavisinde cerrahi yöntem de kullanılabilir. Çeşitli testler yapılıp, cerrahi tedaviden fayda göreceğini düşünülen hastalara da cerrahi tedavi uygulanabilir. Reflü hastalığına bağlı komplikasyonlar ise kanama, darlık, yutma güçlüğü ve kanser öncüsü lezyon (prekanseröz lezyon) olan barret epiteli hücreleridir. Barret epiteli hücreleri olan kişilerde kanser görülme sıklığı ise yüzde 0,5 tir.”

Ağızların tadını kaçıran reflü

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!
Kansız ve ağrısız burun ameliyatı dönemiKansız ve ağrısız burun ameliyatı dönemi
Loğusalıkta depresyona dikkatLoğusalıkta depresyona dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.