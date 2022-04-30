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Ağlama krizine girdi! 64 yıl hapisle aranıyordu, eve düzenlenen operasyonla yakalandı

30.04.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 25 yaşındaki firari hükümlü B.E. isimli kadının, ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 1 ay hapis cezası bulunuyordu. Kadın, polis ekipleri tarafından saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadının, polis aracına binerken ağlama krizine girdiği görüldü.

Ağlama krizine girdi! 64 yıl hapisle aranıyordu, eve düzenlenen operasyonla yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EVE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Bu kapsamda B.E.'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Firari B.E. polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda yakalandı.

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AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardında cezaevine götürüleceği polis aracına binerken B.E.'nin ağlama krizine girdiği gözlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından doğruca cezaevine konuldu. (DHA)


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