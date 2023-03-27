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Ağlama sesini duyan komşular terastan atlayıp eve girdi! 1,5 yaşındaki bebek çöp evde tek başına bulundu

27.03.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir apartmanın en üst katındaki evden dün sürekli ağlama sesi duyan vatandaşlar, terasın duvarından atlayarak komşularının evine girdi. Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1,5 yaşında kız bebek buldu. Talihsiz bebek, hastanede tedavi altına alınırken anne hakkında ise 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

Ağlama sesini duyan komşular terastan atlayıp eve girdi! 1,5 yaşındaki bebek çöp evde tek başına bulundu

Konya'daki olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, ev sahibiyle birlikte F.G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duymaları üzerine, boş olan yan daireden terasa çıktı. Ardından terasın duvarından atlayıp F. G.'nın açık olan balkon kapısından içeri giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

BİTKİN HALDE BULUNDU

1,5 yaşındaki bebek her odası çöplerle dolu evin yatak odasında yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. O sırada yakındaki bir pansiyonda sevgilisinin yanında olduğu öne sürülen anne F.G. polis tarafından gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan F. G. hakkında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma başlatıldı.

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DEVLET KORUMASI ALTINA ALINACAK

Serbest bırakılan F.G.'nin hastanede tedavisi devam eden kızının yanında refakatçi olduğu öğrenildi. Bebeğin tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.

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"5 AY ÖNCE KOMŞULARIMIZI UYARDIM"

Apartman sakinlerinden A.N. bebeğin annesinin tüm komşularıyla konuşan bir kadın olduğunu anlattı.

A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı." dedi.

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Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.

Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı." diye konuştu. (AA-DHA)

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