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Ağlamasıyla sosyal medyayı sallayan bebek

İLGİNÇ HABERLER  | 11.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan görüntüdeki bebeğin ağlama şekli paylaşım rekoru kırdı.

Cam kapıyı görmeyen sevimli minik, kapıya çarpınca ağlamaya başlıyor. Sosyal medyada siren sesine benzetilen bu ağlama şekli paylaşım rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
bebek sosyal medya

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