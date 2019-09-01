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Ağlar toplandı, balıkçılar denize açıldı! 'Vira Bismillah!'

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 03:07 | Son Güncelleme

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yeni av sezonunun Gemlik Karacaali Mahallesi'ndeki törenle açıldığı bildirildi. Balıkçıların limandan ayrılması havadan da görüntülenirken vatandaşlar balıkçıları limanlardan el sallayarak uğurladı.

Marmara Denizi’ne kıyısı olan Kapaklı Mahallesi’ndeki balıkçılar da denize açıldı. Havai fişeklerle denize açılan balıkçılar renkli görüntülere neden oldu.

Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Bu gece yarısı Samsun Balıkçı Barınağında düzenlenen programla yeni av sezonu da başladı.

Ordu'da yüzlerce balıkçı, dualarla yeni av sezonu için Karadeniz’e açıldı.

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, binlerce kişi tarafından uğurlanarak denize açıldı.

Karamürsel ilçesinde Ereğli Limanında düzenlenen törende hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle havai fişek ve meşaleler yakılarak, gemi sirenleri eşliğinde limandan uğurlandı.

Balık av yasağının kalkması şerefine, Sinop Belediyesi’nin katkılarıyla “Balıkçılık sezonu açılış etkinliği” düzenlendi. Programın ardından Sinoplular, Karadenizli balıkçıları Sinop İskelesi'nden alkışlarla uğurladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nce 2019-2020 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçı tekneleri havai fişekler eşliğinde 4,5 aylık av yasağının ardından Marmara Denizi'ne açıldı.

Poyrazköy'de hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar av yasağının kalkmasının ardından avlanmak üzere denize açıldı. (AA-İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa av sezonu balıkçı

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