HABER

Ağlara takılan deniz kaplumbağasını böyle kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin sardalya avlamak için bıraktığı ağlara, caretta caretta deniz kaplumbağası takıldı.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin sardalya avlamak için bıraktığı ağlara, caretta caretta deniz kaplumbağası takıldı. Balıkçılar, deniz kaplumbağasını kurtarmak için seferber oldu.
Gökçeada ilçesi açıklarında avlanan 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin reisi Nadir Karabiber, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'mola' anonsu yaptı. Sardalya avı için bırakılan denizdeki ağlar tekneye çekildiğinde, haznesinde görülen bir deniz kaplumbağası gırgırın tayfalarını şaşırttı. Bu dakikadan itibaren deniz kaplumbağasını kurtarmak için büyük mücadele başladı.
Teknenin reisi Naci Karabiber'in kardeşi Naci Karabiber, deniz kaplumbağasını kurtarma anlarını cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. 10 tayfa birden, kaplumbağının içinde olduğu hazneyi denize doğru devirmek için ağları hızlıca çekmeye başladı. Naci Karabiber, bu sırada bir yandan cep telefonuyla kayıt yaparken, bir yandan da tayfayı daha hızlı olmaları için "Hadi devirin devirin hayvan boğulacak, ölmesin" sözleriyle motive etti.
Haznede toplanmış erişte yığınının içinde sıkışıp kalan hayvan, bir süre sonra göründü. Erişteler arasından kafasını çıkaran deniz kaplumbağası, kürek biçimindeki ön ayaklarını kullanarak yüzmeyi başardı. Hızlıca ağlardan uzaklaşan deniz kaplumbağası, mavi derinliklere dalarak gözden kayboldu.
Naci Karabiber, deniz kaplumbağalarının nefes almak için uzun süre su yüzeyine çıkamadıklarında boğulduklarını bildiği için tayfayı daha hızlı olmaları konusunda motive ettiğini belirterek, "Hayvan ölmesin diye çok hızlı hareket ettik. Neyse ki haznede birikmiş eriştelerin arasından kafasını çıkarıp yüzmeyi başardı. Ardından da hemen ihtiyacı olan nafesi aldı ve derin sulara daldı. Biz bu şekilde birçok hayvanı kurtarıyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor!
Down sendromlu Ramazan, 17 yıldır ayakkabı boyuyorDown sendromlu Ramazan, 17 yıldır ayakkabı boyuyor
(Özel) Doğal şifa deposu tarhana kış aylarında sıkça tercih ediliyor(Özel) Doğal şifa deposu tarhana kış aylarında sıkça tercih ediliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Acil 'kod' ile istendi! KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

TEM’de ticari araç alev alev yandı

Yer: İstanbul! Alev topuna döndü

Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü! 8 gün sonra kahreden haber

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

Üsküdar’da denizden erkek cesedi çıktı

Üsküdar'da dehşet! Denizden çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.