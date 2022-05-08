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Ağlarken bulununca sosyal medya ayağa kalktı! Anneler Günü'nde unutulmayacak anlar

08.05.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcıları bugünün anlamını yaşatacak örnek bir davranış sergiledi. Bir annenin yalnızlık gözyaşlarına ve ağlama seslerine duyarsız kalamayan vatandaşlar sosyal medya üzerinden harekete geçerek Anneler Günü'nde Dürdane Gültepe'ye (60) hayatı boyunca unutamayacağı anlar yaşattı.

Ağlarken bulununca sosyal medya ayağa kalktı! Anneler Günü'nde unutulmayacak anlar

Adana'da yaşayan Dürdane Gültepe (60), ağlarken sesi duyulması üzerine ihbar alan polis ekipleri tarafından bulundu. Dürdane Gültepe'nin acıklı hikayesi sosyal medya kullanıcıları harekete geçirdi. Gültepe'yi Anneler Günü'nde hikayesini sosyal medyadan öğrenen pek çok kişi ziyarete gidip elini öptü.

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Çınarlı Mahallesi 61013 Sokak'ta dün saat 09.00 sıralarında, duvarları sarmaşıklarla, bahçesi ise ağaçlarla kaplı bir evden ağlama sesi duyan mahalleli polise haber verdi. Polis ekipleri kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bir süre sonra kapıyı gözyaşları içerisinde açan Dürdane Gültepe, polis ekiplerini görünce duygulandığını söyledi.

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Gültepe şöyle konuştu:

"Yıllar önce annem, babam öldü. Hiç evlenmedim, çocuğum da yok. Kimse gelip gitmez. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım. Bir sorun yok. Adana'nın her mahallesinde akrabamız var ama kimse gelip gitmez. Şu evin dili olsa da bu evde yiyip, içip, yatanları konuşsa. Kimse yok şimdi. Biraz önce de yalnızlık nedeniyle duygulanıp ağlamıştım, yanlış anlaşılmış. Buralar gürültülü olduğu için sizin seslendiğinizi fark etmedim."

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ELLERİNDE ÇİÇEKLERLE EVİNE GİTTİLER

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberi üzerine Dürdane Gültepe'nin durumu, sosyal medyada yankı buldu. Gültepe'nin yalnızlığıyla ilgili paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcıları, sabah erken saatlerden itibaren kendisini ziyaret etmeye başladı. Çok sayıda kişi ellerinde çiçeklerle Gültepe'nin evine gidip elini öptü, Anneler Günü'nü kutladı.

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ANNESİZ BABASIZ OLDUĞUM İÇİN HEP AĞLARDIM

Bu defa mutluluktan gözyaşı döken Gültepe, "Dünden beri sağ olsunlar geliyorlar. Halimi hatrımı sordular, sohbet ettik. Çok mutlu oldum. Her bayramda her Anneler Günü'nde annesiz-babasız olduğum için hep ağlardım, mahsun geçerdi. Bugün de yanıma insanlar gelince duygusallaştım, ağladım da. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi. (DHA)

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anneler günü
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