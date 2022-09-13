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Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu bulundu!

13.09.2022 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırmaya göre, ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolunun bulunduğu iddia edildi. Araştırmada, 5 dakikalık yürüyüşün ağlayan bebeği sakinleştirdiği öne sürüldü.

Ağlayan bebeği sakinleştirmenin en iyi yolu bulundu!

Bilim insanları, ağlayan bir bebeği sakinleştirmenin en iyi yolunun bebeği 5 dakikalık bir yürüyüşe çıkarmak olduğunu iddia etti.

News Wise'da yer alan habere göre, son yapılan araştırma, bebekleri aşırı derecede ağlayan ve uyumayı reddeden ebeveynler için umut içeriyor.

Araştırmacılar 21 bebeğin tepkilerini "yürüyen anneleri tarafından tutulmak, oturan anneleri tarafından tutulmak, hareketsiz beşikte yatmak ve sallanan beşikte yatmak" üzere dört koşul altında karşılaştırdı.

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Yürüdüğü esnada annesi tarafından tutulan ağlayan bebeklerin 30 saniye içerisinde sakinleştiği ve kalp atışlarının yavaşladığı ortaya çıktı.

Ağlayan bebeğin anne kucağında beş dakikalık yürüyüşte ise daha etkin sonuçlar görüldü. Araştırma kapsamındaki bütün ağlayan bebeklerin ağlaması durdu ve neredeyse yarısı uykuya daldı.

Benzer sakinleştirici etki, bebekler sallanan bir beşiğe yerleştirildiğinde meydana geldi ancak anne bebeği otururken tuttuğunda veya bebeği hareketsiz bir beşiğe koyduğunda aynı sonuç elde edilemedi.

Araştırmada, ebeveynlerin ağlayan bebekleri kucakta tutmalarını ve onlarla beş dakika yürümeleri ve ardından bebeklerini yatağa koymadan önce beş ila sekiz dakika tutmaları tavsiye ediliyor.

RIKEN Beyin Bilimi Merkezi ve Japonya Bilimi Teşvik Derneği tarafından desteklenen araştırma, Current Biology dergisinde yayımlandı. (AA)

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