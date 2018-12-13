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Ağlayan bebeklerin sakinleşmesini sağlayan cihaz yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.12.2018 11:13 | Son Güncelleme

 3'ÜNCÜ İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na, Türk Patent Kurumu’nun stant daveti üzerine katılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç.

Ağlayan bebeklerin sakinleşmesini sağlayan cihaz yaptı

ADANA, (DHA)- 3'ÜNCÜ İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’na, Türk Patent Kurumu’nun stant daveti üzerine katılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şenay Çetinkaya 'Bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip, beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz' projesiyle ikinci oldu.
Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çetinkaya, ürünün üst düzey bir teknolojiye sahip olduğunu belirterek dünyada bir ilk olacağını söyledi. Bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip, beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihazı icat eden Doç. Dr. Çetinkaya, bu buluşun uluslararası pazarda da satılabilecek bir ürün olduğunu ifade etti. Doç. Dr. Şenay Çetinkaya, ürün hakkında şu bilgileri aktardı:
"Henüz ön prototipi yapılmadı ve bunun için maddi destek aranıyor. PCT raporu temiz geldi ve Avrupa’da tesciline başvuruldu. Ayrıca Amerika’ya da ön araştırma için başvuruldu. Patente konu olan, bebeklerin ağlamasını önceden tespit edip, beyaz gürültü dinleterek sakinleşmelerini sağlayan cihaz, bebek gövdesine yerleştirilen ve kas kasılma dalgaları, ölçülen dalgaların genişlik ve hız oranları arasındaki farklılıkları değerlendirme, bebeğin nefes alış verişlerinin ne derinlikte ve ne hızda birleştiği, kalp atışının ölçümünü yapan ve fazla kasılma olması halinde mikro işlemciye ağlama olabileceği bilgisi ileten GSR sensörü içeren en az iki adet elektrot, kulaklık, elektrotlardan gelen verilerin ağlama bilgisi olması halinde hafızasında kayıtlı olan veya dışarıdan bir medya oynatıcı ile bağlanan beyaz gürültüyü çalmaya başlayan mikro işlemci ve dijital ekran içermesiyle karakterizedir."
BEYAZ GÜRÜLTÜ SAYESİNDE BEBEKLER SAKİNLEŞECEK
Beyaz ses olarak tanımlanan frekansların bebeklerin sakinleşmesinde önemli olduğunu belirten Çetinkaya şöyle konuştu:
"Koliği olan bebeklerin yakınına saç kurutucu, elektrik süpürgesi gibi değişik frekanslı seslerin dinletilmesiyle bebeklerin sakinleştiği gözlemlenmiştir. Ayrıca beyaz gürültüyle kolikli bebekleri sakinleştirmede, cerrahi operasyon sırasındaki sedasyonu ve anksiyeteyi azaltmada, ağrılı işlemler sırasında bebeği sakinleştirmede, anne karnındaki bebeğin hareketlerine etkisinin incelenmesi gibi çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Beyaz ses olarak da adlandırılan beyaz gürültü tüm farklı frekanslarda seslerin kombinasyonundan oluşur. Yirmi bin farklı tonun çıkmasından oluşan uğultu gibi tanımlanabilir, genellikle frekans ve sinyal olarak, ağaçların üzerinden gelen rüzgar sesi, şelale, radyo dalgaları ya da okyanus dalgalarına benzeyen sinyal ve frekanslar gibidir. Ayrıca beyaz gürültü, uğultu şeklinde ve sürekli monoton ses olmasından dolayı bebeğin anne karnındaki sese benzemektedir. Bu sesler bebeğin anne karnında bulunduğu ortamdaki seslere benzemekte ve bebekleri rahatlatmaktadır."

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Ağlayan bebeklerin sakinleşmesini sağlayan cihaz yaptıAğlayan bebeklerin sakinleşmesini sağlayan cihaz yaptı

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