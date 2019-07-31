HABER

Ağlayan çocuğun eline cep telefonu veren ebeveynlere uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:33 | Son Güncelleme

Uzmanlar, cep telefonuyla oynayan çocukların hayal güçlerinin zayıfladığını belirterek konuyla ilgili ebeveynlere bir takım uyarılarda bulundu.Uzman Klinik Psikolog Büşra Bozkurt ve Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Gür, çocukların erken yaşta cep telefonuyla tanıştırılmasının sakıncalarına ilişkin bilgi verdi.Küçük yaşta kullandırılan cep telefonlarının verdiği zararları sıraladı.

Ağlayan çocuğun eline cep telefonu veren ebeveynlere uyarı

Uzmanlar, cep telefonuyla oynayan çocukların hayal güçlerinin zayıfladığını belirterek konuyla ilgili ebeveynlere bir takım uyarılarda bulundu.
Uzman Klinik Psikolog Büşra Bozkurt ve Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Gür, çocukların erken yaşta cep telefonuyla tanıştırılmasının sakıncalarına ilişkin bilgi verdi.
Küçük yaşta kullandırılan cep telefonlarının verdiği zararları sıraladı. Psikolog Bozkurt , anne babaların özellikle çocuklarının ağlamaması için kendilerine verdikleri telefonlara kısıtlama getirmesinin şart olduğunu, 3 yaşın altındakilere ise hiç telefon verilmemesi gerektiğini söyledi.
Amerikan Pediatri Birliğine göre teknolojinin 3 yaş öncesi çocuklar için hiç faydası olmadığını belirten Bozkurt, “Çocukların ağladıklarında, özelikle yemek yemediklerinde ellerine telefon verilmesi dünyada değiştirilemez bir hal aldığını, eğer dünyayı değiştiremiyorsak, dünyamızı değiştirmemiz gerek” diyerek anne-babaları uyardı.
“Ebeveynler çocukları için rol modeli olmalı”
Ailelerin kendi içlerinde çocuklara ekran kullanımı ile ilgili sınır koyulması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, “Sınır koyarken tutarlı olunması çok önemli. Eğer anne baba kendi içinde tutarlı olmaz ise ve çocuk bu tutarsızlığı hissederse çocuğa sınır koymak zorlaşacaktır. Sınır konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise çocuklara neden sınır koyulduğunu açıklamaktır. Çocuklar nedenini bilmediği yasak veya sınırlara uymakta zorluk çeker” dedi.
Çocukların rol modeli olan ebeveynleri, teknoloji kullanımında dikkatli olmadığı takdirde çocuklardan da tersi bir davranış beklemenin uygun olmadığını belirten Bozkurt, telefonu ‘elektronik bakıcı’ olarak tanımladı.
“Telefon çocukların hayal gücünü zayıflatıyor”
Çocukların maruz kaldıkları ekran çeşidinin gün geçtikçe artığını belirten Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Gür ise eskiden çocukların sadece televizyon izlediklerini fakat son bir kaç yılda hayatlarına ekranların sayısının tablet ve telefon ile beraber arttığını söyledi.
Ekran sayılarının artmasıyla beraber teknoloji aletlerinin bakıcı ve yatıştırıcı rollerini üstlendiklerini belirten Gür, “ telefon ve tv ekranlarının çocukların hayal gücünü elinden aldığını ifade etti.
Ekran başında çok aşırı zaman kaybedildiğinde çocuğun öğrenme süresine de zarar verdiğini vurgulayan Gür, “aynı zamanda ekranda sunulan yalan, şiddet, intikam, aşk, cinsellik ve moda gibi içerikler çocukların ruh dünyasını da olumsuz olarak etkilemektedir. Aileler bu durum karşısında sağlıklı çocuklar yetiştirebilmek için çocukların ekran ile olan ilişkisini kararlı bir şekilde düzenlemeleri gerekmekte. Teknoloji aletlerini yasaklamak yerine kısıtlama getirilmelidir. En önemlisi sanal oyunlarla ilişkilerini sınırlı tutabilmek için anne-babanın telefonlarında oyun yüklü olmaması en doğrusudur” diye konuştu.

Ağlayan çocuğun eline cep telefonu veren ebeveynlere uyarı

Ağlayan çocuğun eline cep telefonu veren ebeveynlere uyarı

Ağlayan çocuğun eline cep telefonu veren ebeveynlere uyarı

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
(Özel) Anadolu ismi bu köyde doğdu(Özel) Anadolu ismi bu köyde doğdu
Adanalılar dikenli incirle serinliyorAdanalılar dikenli incirle serinliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

İl Emniyet Müdürü talimat verdi! Görev yerleri değiştirildi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Bu ekmekleri vatandaşa yedireceklerdi!

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Bayrama sayılı günler kala kurbanlıklar tükendi

Ankara'da narkotim motorize ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Korkulu rüyaları oldu! Lakabı: Hayalet

Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor

Sona yaklaşılıyor! Havadan böyle görüntülendi

Günlük burç yorumları 31 Temmuz Çarşamba - Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

Onlar narkotik timinin 'hayalet'leri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.