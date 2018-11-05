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Ağlayan sahibine böyle sarıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 05.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan köpeğin videosu ilgi gördü.

İnsan dostu ağlarken onu teselli etmeye çalışan köpeğin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
köpek sosyal medya

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