HABER

Ağlayan sahibini mutlu etmek için oyuncaklarını getirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2018 15:28 | Son Güncelleme

Ağlayan sahibine kendi oyuncaklarını getiren köpek sosyal medyada ilgiyle izlendi.

Sosyal medyada yayılan bir video izleyenlerin içini ısıttı. Sahibinin ağladığını gören köpek, onu mutlu etmek için oyuncaklarını getirdi.

PARTNERCanlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı Canlı yayında nasıl evlendiklerini anlattı
Anne maymunun bebeğiyle oynadığı oyun dikkat çektiAnne maymunun bebeğiyle oynadığı oyun dikkat çekti
Kafası kesilmiş yılan pişirilirken canlandıKafası kesilmiş yılan pişirilirken canlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek oyuncak

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

Dolar nasıl düşer? İşte Doları 5 TL’ye düşürecek 5 adım

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

FOX TV hakkında darbe bildirisi iddiası!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığından Türkiye açıklaması!

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman olacak? Yerel seçim tarihi erkene alınıp 4 Kasım'da mı yapılacak?

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karısıyla kavga eden adam ceza olarak onu arabanın bagajına kilitledi

Karısıyla kavga eden adam ceza olarak onu arabanın bagajına kilitledi

Eğlenmek isterken az kalsın ölüyordu

Eğlenmek isterken az kalsın ölüyordu

E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada

E-5 Karayolu’nda tek teker kazası kamerada

Dehşet! Tabela insanların üzerine düştü

Dehşet! Tabela insanların üzerine düştü

Küçük çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı

Küçük çocuğun bacağı yürüyen merdivene sıkıştı

Anne maymunun bebeğiyle oynadığı oyun dikkat çekti

Anne maymunun bebeğiyle oynadığı oyun dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.