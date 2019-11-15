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Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın (20), görevliler tarafından darbedilerek karga tulumba tutulup, pencereden binaya sokulduğu görüntülere tepki yağarken, biri öğretmen 6 kişi açığa alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın (20), görevliler tarafından darbedilerek karga tulumba tutulup, pencereden binaya sokulduğu görüntülere tepki yağarken, biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Valilik inceleme ve soruşturma başlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, yüzde 60 zihinsel engelli M.A., iddiaya göre bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle küserek, yere oturup, ağlamaya başladı. Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.'yı ikna etmeye çalıştı.
Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği olayda M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Bu sırada beden eğitimi öğretmeni K.K., "Kalkıyor musun kalkmıyor musun?" diyerek, öğrenciye ayağıyla vurdu. Öğrencinin, "Oynatmıyor, oynatmıyor" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., "Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?" diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.'ya kafasıyla vurmak için hamle yaptı.
Daha sonra K.K. ve yanındaki görevliler, ağlayan öğrenciyi kol ve bacaklarından karga tulumba tutup, pencereden binaya soktu. Görüntüde, öğretmen K.K. ve bazı görevlilerin, öğrencinin arkasından pencereden içeriye girdiği görüldü.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekerken biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Kayseri Valiliği, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75'inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 Sayılı Yasa'ya göre ön inceleme, 657 Sayılı Yasa'ya göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır" denildi.

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