Ağlayan zihinsel engelli öğrenciyi darbeden 6 kişi açığa alındı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın (20), görevliler tarafından darbedilerek karga tulumba tutulup, pencereden binaya sokulduğu görüntülere tepki yağarken, biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Valilik inceleme ve soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, yüzde 60 zihinsel engelli M.A., iddiaya göre bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle küserek, yere oturup, ağlamaya başladı. Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği olayda M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmadı. Bu sırada beden eğitimi öğretmeni K.K., "Kalkıyor musun kalkmıyor musun?" diyerek, öğrenciye ayağıyla vurdu. Öğrencinin, "Oynatmıyor, oynatmıyor" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., "Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?" diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.'ya kafasıyla vurmak için hamle yaptı.