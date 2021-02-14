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  4. Ağlayarak video çekip sosyal medyadan paylaşan o genç kız konuştu

Ağlayarak video çekip sosyal medyadan paylaşan o genç kız konuştu

14.02.2021 17:01 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar’da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şahıs tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldığı için sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlatan genç kız, “Öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım.

Afyonkarahisar’da köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 şahıs tarafından tehdit ve hakarete maruz kaldığı için sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlatan genç kız, “Öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım. O an birilerine sesimi duyurmak istedim” dedi.
Afyonkarahisar’ın Erenler Mahallesi’nde gece geç saatlerde yaşanan olayda Emre K. (24) ve İhsan K. (34) isimli şahıslar ile Şerife Sakin (29) isimli genç kız arasında sokak köpeklerine ıslık çalma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, şahıslar genç kızı tehdit ederek evine saldırmaya çalıştı. Bu esnada Sakin polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler olaya müdahale ederken, Sakin de sosyal medyadan canlı yayın yaparak yaşadığı korkuyu anlattı. Genç kızın video çektiği esnada gelen silah sesleri ise dikkatlerden kaçmadı. Genç kız yaşadığı korkuyu gözyaşları içinde anlattı. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahıslar ile birlikte olayda kullandıkları öne sürülen kalasta delil olarak savcılığa götürüldü.

“Bana ve aileme küfürler etmeye başladılar”
Yaşanan olay sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakin, olayın tamamen köpeklere ıslık çalma meselesi yüzünden çıktığını öne sürdü. Çok korktuğunu söyleyen Sakin, “Ben sokak köpeklerinin kavga ettiğini düşünerek, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pencereden ıslık çaldım. Bu esnada iki tanımadığım ve sonradan alkollü olduğunu öğrendiğim iki erkek şahıs rahatsız oldu ve benim oturduğum binaya doğru yürüyerek bağırmaya başladı. Sonra bana ve aileme küfürler etmeye başladılar. Köpekleri de, seni de aileni de şöyle böyle yaparız dediler. Sonrasında da ben polisi aradım” dedi.

“O esnada silah sesleri duydum”
Olaya önce çarşı ve mahalle bekçilerinin müdahale ettiğini belirten Sakin, sonrasında şahısların bekçilere mukavemet gösterdiklerini iddia ederek şunları söyledi:
“Şahıslar araca binmek istemedi ve onları darp etmeye çalıştı. Bende pencereden ayrıldım ve içeri girdim. O esnada silah sesleri duydum ve beni ölümle tehdit ettikleri için şahısların silahlı olduğunu sandım, öleceğimi düşünüp aklıma ilk gelen şeyi yaptım. O an birilerine sesimi duyurmak istedim. Aslında silah sesleri şahıslar zorluk çıkardığı için polis ve bekçilerin havaya açtıkları uyarı ateşiymiş.”

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