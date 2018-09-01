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"Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim yavrum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:05 | Son Güncelleme

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven'in cenazesi Samsun'da toprağa verildi - Şehit annesi Saime Güven: - "Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim yavrum. Bir tane daha yavrum var onu da bu vatan için feda ederim"

Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesi'nden alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi.

Şehit Güven'in naaşı, helallik alınması sonrası silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşınıp cenaze nakil aracı ile Samsun Büyük Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin annesi Saime Güven, "Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim yavrum. Bir tane daha yavrum var onu da bu vatan için feda ederim." dedi.

Şehidin erkek kardeşi Onur Can Güven (20) de törende ağabeyinin kamuflajını giyerek selam durdu.

Şehit Adem Güven'in kız kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yusuf Güven’i de yakınları teselli etmeye çalıştı.

- Şehit 6 ay önce nişanlanmıştı

Şehidin yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı Nigar Yurtseven törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Adem Güven'in cenazesi Samsun Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası askerlerce omuzlara alınarak top arabasına konuldu.

Bir süre top arabasında taşınan şehidin cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık ile takım kaptanı Ercan Yazıcı, askeri ve mülkü erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven Samsun şehit terör

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