Batman'ın Kozluk ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kıranköy Gasilhanesi'nden alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde bulunan babaevine getirildi.

Şehit Güven'in naaşı, helallik alınması sonrası silah arkadaşlarının omuzlarında bir süre taşınıp cenaze nakil aracı ile Samsun Büyük Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törende şehidin annesi Saime Güven, "Ağlayıp teröristleri sevindirmeyeceğim yavrum. Bir tane daha yavrum var onu da bu vatan için feda ederim." dedi.

Şehidin erkek kardeşi Onur Can Güven (20) de törende ağabeyinin kamuflajını giyerek selam durdu.

Şehit Adem Güven'in kız kardeşleri şehidin tabutuna sarılarak fotoğrafını öptü. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Yusuf Güven’i de yakınları teselli etmeye çalıştı.

- Şehit 6 ay önce nişanlanmıştı

Şehidin yaklaşık 6 ay önce nişanlandığı Nigar Yurtseven törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.