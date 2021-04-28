Agop Agopyan kimdir? Agop Agopyan'ı kim öldürdü? Agop Agopyan gerçek ismi ne?

Agop Agopyan, ASALA’yı kurduktan ve başına geçtikten sonra birçok takma isim kullanmıştır. Harutün Tokaşyan olarak bilinen kimliği, Fransız polisi tarafından Bedros Havanasyan olarak duyurmuştur. Ölümü de oldukça şaibeli olan Agop Agopyan, Atina’da ölü bulunmuştur ancak örgüte yakın üyeler tarafından ölümü yalanlanmıştır. Her ne kadar Agop Agopyan’ın ölümü yalanlansa da o tarihten sonra herhangi bir eylemi bulunmamıştır.

AGOP AGOPYAN KİMDİR?

1951 yılında, Irak'ın Musul şehrinde Harutün Tokaşyan adıyla doğdu. Agop Agopyan takma adını alarak Lübnan'a göç etti. Lübnan'da bulunduğu süre içerisinde çeşitli siyasi gruplara ve silahlı örgütlere katılan Agopyan; 1975'te Beyrut'ta, James Karnusyan ve Kevork Acemyan ile birlikte ASALA'yı kurdu. Örgütün başına geçen Agopyan, dünyanın çeşitli yerlerindeki Türk diplomatlara ve onların ailelerine karşı suikastlar düzenledi.

Harutün Tokaşyan ya da takma adıyla Agop Agopyan, ASALA'nın üç kurucusundan biri ve lideridir.

ASALA NEDİR?

ASALA veya tam adı ile Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu, 1975 ve 1994 yılları arasında, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı bombalı ve silahlı eylemlerde bulunmuş solcu ve aşırı milliyetçi silahlı örgüttür.