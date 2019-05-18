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Agora’da Oğuzhan Koç ile 100. yıl coşkusu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

İzmirliler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

Agora’da Oğuzhan Koç ile 100. yıl coşkusu

İzmirliler 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl coşkusunu Agora’da Oğuzhan Koç ile kutladı.
Agora Alışveriş Merkezi’nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Oğuzhan Koç sahne aldı. Agora’yı dolduran ziyaretçiler ile birlikte şarkılarını seslendiren genç sanatçı, dillerden düşmeyen parçalarını seslendirdi.

“19 Mayıs’ın şu sıralar yeri daha ayrı”
Herkesin gençlik ve spor bayramını kutlayan Oğuzhan Koç, konser öncesi yaptığı açıklamada, “19 Mayıs’ın şu sıralar yeri ve önemi hepimizin kalbinde çok daha ayrı. Böyle şahane bayramlarımız var. Bize bu bayramları hediye eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün atalarımızı minnetle anıyoruz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gençlik Bayramı ve biz de Gençlik Bayramının en güzel yaşanacağı şehirlerden birinde, İzmir’deyiz. Her şehrin yeri ayrı, nereye gidersek gidelim bizleri sonuna kadar bağırlarına basıyorlar ama İzmir’de çok fazla vakit geçiriyoruz. Geçen yaz klibimizi de burada çektik. İzmir’in yeri ayrı çok sık geliyoruz. İzmirliler bizi biz onları seviyoruz” diye konuştu.

Bayram sonrası yepyeni şarkı müjdesi
Müziğe daha fazla ağırlık verdiğini ifade eden Koç, “Bayramdan hemen sonra yeni bir şarkı çıkarmayı planlıyorum. Yazlık, keyifli, heyecanlı bir şarkı. Yazın da artık damar söylemeyim” dedi.

Agora’da Oğuzhan Koç ile 100. yıl coşkusu

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